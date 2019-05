Praha - Prezident Miloš Zeman podpořil proevropskou výzvu 21 prezidentů Evropské unie. Ve společném prohlášení vyzvali občany unie, aby se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Zároveň se vyslovili pro evropskou integraci a silnou Evropskou unii. Text prohlášení dnes ČTK zaslal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Pod výzvu se podepsali také například francouzský prezident Emmanuel Macron, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, polský prezident Andrzej Duda či slovenský prezident Andrej Kiska.

"Evropská integrace pomohla realizovat staletou naději na mír v Evropě poté, co nespoutaný nacionalismus a další extrémní ideologie dovedly Evropu k barbarství dvou světových válek," uvádí prohlášení. Hlavy většiny států EU upozorňují, že by mír, svoboda či blahobyt neměly být brány jako samozřejmost.

Prezidenti vyzvali všechny evropské občany, kteří jsou oprávněni hlasovat, aby se zúčastnili květnových voleb do Evropského parlamentu. "Jste to vy, evropští občané, kdo rozhodne, jakým směrem by se měla Evropská unie vydat," uvedli. Upozornili, že poslanci budou společně s Radou Evropské unie rozhodovat například o tom, které předpisy by měly v Evropě platit.

Prohlášení připomíná, že EU čelí mnoha výzvám včetně odchodu Velké Británie z unie nebo myšlenkám na větší integraci či na vícerychlostní Evropu. "Názory na tyto záležitosti se liší mezi občany a vládami členských států, jakož i mezi námi, hlavami států. Nicméně všichni souhlasíme, že evropská integrace a jednota jsou nezbytností a že chceme udržet Evropu v podobě unie," zdůraznili prezidenti. Pouze silné společenství bude podle nich schopno čelit globálním výzvám současnosti. "Dopady změn klimatu, terorismu, ekonomické globalizace a migrace se nezastaví na státních hranicích. Čelit těmto výzvám a pokračovat na cestě k hospodářské a sociální soudržnosti a růstu můžeme úspěšně pouze tehdy, budeme-li spolupracovat jako rovnocenní partneři na institucionální úrovni," dodali.

Vyslovili se pro silnou Evropskou unii se společnými institucemi, která je schopna se reformovat a je postavena na členských státech jako na hlavních základech. Zároveň varují před návratem Evropy, ve které nejsou země rovnocennými partnery, ale protivníky.

Eurovolby se v Česku uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. května. Kandiduje v nich letos 39 stran, hnutí a jejich koalic. Jejich výsledky budou moci být zveřejněny až poslední květnovou neděli hodinu před půlnocí, neboť ve většině zemí EU se bude hlasovat právě v tento den.