Zeman podpořil modernizaci armády, Babiš odmítl snížení rozpočtu

Praha - Zástupci armády a státu dnes podpořili modernizaci armády. Premiér Andrej Babiš (ANO) na velitelském shromáždění armády odmítl snahy o nezvyšování armádního rozpočtu. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poukázal na škrty ve výdajích na obranu při předchozí finanční krizi, které podle něj vážně narušily schopnost armády bránit stát před vnějším napadením. Řekl, že se taková chyba nesmí opakovat. Prezident Miloš Zeman se před zástupci armády vyslovil pro nákup moderních zbraní vyzkoušených v boji. Politici shodně vojákům a armádě poděkovali za pomoc při zvládání koronavirové krize.

Babiš na každoročním setkání velení české armády k úkolům na příští rok odmítl snahy o snížení obranného rozpočtu. Ministerstvo obrany by podle návrhu rozpočtu na příští rok mělo hospodařit s 85,4 miliardy korun. Komunisté ale podmiňují podporu rozpočtu škrty ve výdajích na obranu o deset miliard. Babiš nevidí důvod vyhovět žádosti KSČM. "Situace ve světě není úplně dobrá a my vždy říkali, že uděláme pravý opak, než udělala vláda při krizi v roce 2009," uvedl. Kritizoval to, že tehdy se výdaje na obranu propadly.

Podle Metnara škrty spojené s finanční krizí z let 2008 a 2009 vážně narušily schopnost armády bránit stát před vnějším napadením. Řekl, že se taková chyba už nesmí opakovat, protože se z ní armáda dodnes vzpamatovává. Vyjádřil víru, že Parlament bude mít pochopení pro navyšování rozpočtu i pro příští rok.

Zeman, Babiš i Metnar poděkovali za nasazení armády v potlačování epidemie. Babiš v této souvislosti zmínil, že vláda vojáky znovu osloví při případném antigenním testování. Stát by měl podle něj před Vánocemi nabídnout lidem, aby mohli bezplatně podstoupit antigenní test na covid-19.

Ministr poznamenal, že pomoc při krizových situacích je důležitou součástí práce vojáků, jejich hlavní náplní je ale obrana před vnějším napadením. Na to, že armáda existuje kvůli obraně při ohrožení státu, poukázal i náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Krize kolem koronaviru podle něj ukázala, jak je armáda připravena, co se osvědčilo a jak se z ní poučit. "Potvrdilo se, jak je armáda důležitá pro obranu země na všech frontách a proti jakémukoli nepříteli," řekl. Potvrdilo se také podle něj, že svět nebude bezpečné místo, a musí proto pokračovat modernizace armády a příprava na budoucí krize. Uvedl, že armáda potřebuje těžkou brigádu, ale pro budoucnost to nestačí. Potřebovat bude i umělou inteligenci, roboty, drony, laserové zbraně, přesně naváděnou munici či kybernetické síly.

Úsilí o zvýšení bojeschopnosti armády podpořil i Zeman. Podmínkou je podle něho zapojení českého zbrojního průmyslu a nakupování moderních technologií, které se osvědčily v boji. Vyslovil se například pro nákup dronů z Izraele.

Zmínil také stahování spojeneckých vojáků z Afghánistánu. Potěšilo ho, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se nedávno proti tomuto stažení vyslovil. Očekává, jak se k tomu postaví nová administrativa nastupujícího amerického prezidenta Joea Bidena.

Zeman souhlasí s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, že nepřítelem není Čína a Rusko, ale mezinárodní terorismus. Podle českého prezidenta jím je konkrétně islámský terorismus. Chce usilovat o to, aby česká armáda byla pevnou součástí aliančních sil v místech, kde se proti němu bojuje, zmínil Afghánistán, Mali, Sinaj nebo Golanské výšiny. "Buďme součástí této antiteroristické organizace. Nenechme se zmást těmi, kdo nám vyhrožují třetí světovou válkou, nenechme se zmást ani těmi, kdo tady rozsévají antiruskou a antičínskou hysterii, která jenom ohrožuje naše ekonomické zájmy, aniž by k čemukoli pozitivnímu přispěla," řekl.

Zeman připomněl smrt štábní praporčice Michaely Tiché na misi na Sinaji, kde zemřela při pádu vrtulníku. Poznamenal, že příčinou pádu vrtulníku nemusela být nehoda. Nevyloučil útok islámských radikálů. Opata novinářům řekl, že takové informace armáda nemá. Vyšetřování neštěstí, při kterém zemřelo šest dalších spojeneckých vojáků, pokračuje, podle dosavadních vyjádření velení mise byla příčinou nehoda.