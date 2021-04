Zeman podle Schillerové podpořil chystané úspory včetně rušení daňových výjimek

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podpořil úsporná opatření ve výdajích i příjmech státního rozpočtu, včetně rušení daňových výjimek, které plánuje při konsolidaci veřejných financí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Po dnešní schůzce se Zemanem to novinářům řekla Schillerová. Podle ní prezident také podpořil nedávný návrh USA na zdanění globálních firem.

Již dříve Schillerová uvedla, že úsporná opatření na příjmové i výdajové straně zahrnují komplexní revizi daňového systému, včetně úprav spotřebních daní, revizi zdanění globálních společností a redukci daňových výjimek. Dále ministryně plánuje zmrazení platů úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů, snížení provozních výdajů ministerstev a státních úřadů o pět až deset procent a racionalizaci dalších agend. Jednou z cest je podle ministryně i sjednocení IT systémů v rámci státní správy.

S případnými úsporami počítá alternativní scénář vývoje veřejných financí, který ministerstvo nastínilo v Konvergenčním programu. Tento základní dokument země pro přijetí eura schválila v pondělí vláda a do konce dubna jej musí odeslat do Bruselu. Ministerstvo v dokumentu uvádí, že letos počítá se schodkem veřejných financí 8,8 procenta HDP a příští rok s poklesem deficitu na 5,9 procenta. Loni deficit veřejných financí činil 6,2 procenta HDP.

V základním scénáři počítá ministerstvo s postupným snižováním deficitu veřejných financí na 5,2 procenta HDP v roce 2024. Alternativní scénář, v jehož rámci by mělo zavést úsporná opatření, by deficit snížil v roce 2024 na 4,2 procenta. V základním scénáři také ministerstvo počítá s tím, že by zadlužení do roku 2024 stouplo až na 54,6 procenta HDP, a dostalo by se tak na dosah tzv. zákonné dluhové brzdy 55 procent. Alternativní scénář počítá s růstem dluhu na 52,8 procenta v roce 2024.

U daňových výjimek Schillerová upozornila, že na základě analýzy z roku 2018 jsou v českém daňovém systému výjimky za zhruba 300 miliard korun. Rušení výjimek by přitom mělo být podle ministryně součástí debaty o celém daňovém mixu v ČR. "Musíme debatovat o novém daňovém mixu. máme drahou cenu práce, ale je třeba se o tom bavit i v kontextu daňových výjimek a zdanění globálních firem. Chci pokračovat ve zdanění komodit, které souvisí se zdravím, nebo Evropa například jedná o daních u plastů," uvedla ministryně.

MF podle ní chystá nový zákon o daních z příjmu, který měl být podle dřívějších informací hotový do konce tohoto volebního období. Ministerstvo jej ale nakonec podle Schillerové předloží po výzvách profesních a odborných organizací později, a to v návaznosti na nový zákon o účetnictví. Ten by měl platit od roku 2023 a ministerstvo nyní připravuje jeho paragrafované znění.