Zeman podle premiéra zopakoval podporu jeho kabinetu

Lány (Kladensko ) - Prezident Miloš Zeman podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zopakoval podporu jeho kabinetu. Čtyři měsíce před volbami vyvolávat destabilizaci není dobře pro nikoho, řekl dnes Babiš po schůzce s hlavou státu na zámku v Lánech. Prezidenta informoval o tom, že komunisté se o postoji k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě rozhodnou až ve čtvrtek. S jejich předsedou Vojtěchem Filipem se Babiš setkal krátce před odjezdem ze Strakovy akademie do Lán.

Na dotaz novinářů, zda Zeman zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout do říjnových voleb, Babiš uvedl, že prezident má v tomto směru stejnou pozici. "Čtyři měsíce před volbami vyvolávat destabilizaci není dobře pro nikoho," uvedl. Vláda chce podle něj pracovat na očkování proti covidu-19, přípravě návratu dětí do škol po prázdninách či testování. "Celý den bude mít opozice možnost dělat svoji kampaň, je to třetí pokus a uvidíme jak to dopadne," uvedl ke čtvrtku ve Sněmovně. Zeman osobně nepřijede, není to ani potřeba, doplnil.

Filip ČTK po jednání s Babišem řekl, že z ankety, kterou nechal udělat mezi okresními organizacemi, vyplývá rostoucí nesouhlas s pokračováním kabinetu. Ke spekulaci, že komunisté přes to kabinetu pomohou odchodem z jednacího sálu, se nevyjádřil. Pokud kabinetu nedůvěru vysloví, byl by to unikát, kdyby komunisté hlasovali proti vládě, která je úspěšná, uvedl Babiš.

Se Zemanem dál probíral zahraniční politiku, zmínil dar vakcín od Srbska, který dnes dorazil do Prahy, i to, že se vládě podařilo prosadit opozicí vysmívaný zahrádkářský zákon. "Je to důležité pro svaz, pro všechny, kteří o to mají zájem a mají zahrádky, aby si vypěstovali vlastní ovoce a zeleninu," uvedl. K situaci kolem vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 se podle Babiše politici nevraceli.