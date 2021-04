Zeman podle opozice projevem nahrává ruské propagandě

Praha - Prezident Miloš Zeman podle opozičních politiků pootevřel svým dnešním projevem k vyšetřování výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 dveře ruské dezinformační kampani a nahrál protistraně. Rozmělnil a zpochybnil podle nich už známé informace i práci zpravodajců, podle části poslanců lhal ve prospěch Ruské federace. V komentářích na sociálních sítích se také pozastavili nad tím, že se prezident nenechal informovat zástupci Bezpečnostní informační služby. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) sdělil prezident veřejnosti údaje z živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR. Některé informace naopak vynechal.

Expremiéru Bohuslavovi Sobotkovi (ČSSD) v projevu scházelo vyslovení podpory vládě v diplomatické protiofenzivě. "Měl by vládu podpořit, já jsem tam tu podporu neslyšel," uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podlamuje to podle něj diplomatické úsilí a relativizuje sdělení partnerům. "Ti se budou ptát, jak to vlastně je," uvedl k prezidentovým dvou verzím vyšetřování. Zeman tak podle něj nahrál ruské propagandě. Z projevu Sobotka také cítil nechuť prezidenta k BIS. "S prezidentem je třeba mluvit a snažit se o koordinaci, ale pamatuji si, že to není jednoduché," zmínil své zkušenosti.

Podle předsedy ODS Petra Fialy "mimořádný projev" prezidenta nic mimořádného nepřinesl. "Miloš Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům České republiky. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme," uvedl. Podle poslance hnutí STAN Jana Farského měl Zemanův projev základní účel - otevřít brány pro ruskou dezinformační kampaň. "Rozmělnil, zpochybnil, verzi “kdo ví, jak to bylo” podpořil," uvedl.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že od vrchního velitele ozbrojených sil by očekával, že umí analyzovat rychleji. "Nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb. Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic!," napsal.

Po dlouhém čekání Zeman podle předsedy STAN Víta Rakušana opět ukázal, že v těžkých chvílích země nutně postrádá hlavu státu, která se postaví na stranu občanů. "Jako člen sněmovního bezpečnostního výboru musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně, nebo je jen pomýlen," uvedl na twitteru. Informace, které dostali poslanci výboru, jsou podle Rakušana úplné. "Na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců. Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně," uvedl.

Podobně se vyjádřil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Ve Sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda bude pokračovat v sebevědomé politice," komentoval projev.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. "Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno. Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla ve Sněmovně ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná," uvedla. Její stranická kolegyně Helena Langšádlová uvedla, že Zeman prokázal, že mu nedělá problém lhát ve pospěch ruských zájmů a ohrožovat bezpečnost země. Zmínila, že poslanci ve výborech důkazy tajných služeb viděli a ve svých usneseních závěry tajných služeb jasně podpořili. "Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, že prezident je velezrádce," uvedla na facebooku.

"Prezident mluvil stejným jazykem jako SPD. Potvrdil, že na základě nepřímých důkazů není možné zahájit trestní řízení," postavil se na stranu prezidenta předseda hnutí SPD Tomio Okamura v televizi Prima. Zdůraznil, že bezpečnostní výbor o důkazy požádal. Na projevu ocenil výzvu prezidenta, aby "nic nezůstalo utajeno". Poslanec KSČM Jiří Dolejš uvedl, že očekával, že projev bude opatrný a bude vnímat, že jde vzhledem k vyšetřování o otevřenou záležitost. Prezident podle něj dobře podpořil vyhoštění ruských diplomatů a princip reciprocity pro obsazení ambasád.