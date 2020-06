Zeman podepsal příspěvek 1200 Kč obcím, stát odpustí firmám část odvodů

Praha - Obce dostanou ze státního rozpočtu jednorázový příspěvek 1200 Kč na obyvatele. Má nahradit výpadek daňových příjmů. Poplatníci mohou využít daňový balíček, který mj. snižuje DPH na ubytovací služby, silniční daň a umožní podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Stát odpustí sociální odvody za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, pokud nepropustily více než desetinu zaměstnanců. Zdravotnická zařízení dostanou od státu náhrady zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů během epidemie koronaviru. Zákony podepsal prezident Miloš Zeman.

Zeman podepsal příspěvek 1200 Kč obcím a další daňové změny

Obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Počítá s tím vládní balík změn daňových zákonů, které dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Příspěvek má obcím nahradit příjmy z daní, o které přicházejí kvůli výplatě státní podpory podnikatelům postiženým dopady epidemie.

Také daňový balíček má pomoci poplatníkům lépe zvládat dopady epidemie koronaviru. Podnikatelům a firmám umožní například uplatnit zpětně daňovou ztrátu do 30 milionů korun. Také přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny.

Balíček také rozšiřuje možnosti obcí osvobodit nemovitosti na svém území od daně z nemovitosti nejen na živelní pohromy, ale i na další mimořádné události jako pandemie nebo průmyslové havárie.

Příspěvek obcím ze státního rozpočtu se do daňového balíčku dostal na návrh Senátu. Vláda původně chtěla pomoci obcím zvláštním zákonem, Senát svým návrhem pomoc urychlil. Kompenzace má nahradit výpadky, o které obce i kraje přicházejí ze sdílených daní kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu, tedy podpory podnikatelům zasaženým ekonomickými dopady následků epidemie. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by kvůli tomu obce přišly o 4,5 miliardy korun, kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy,

Zpětné uplatnění daňové ztráty, které zákon přináší, omezila Sněmovna limitem 30 milionů korun. Důvodem byly obavy z možného zneužití tohoto institutu. Poplatníci dosud mohli uplatňovat ztrátu jen v následujících pěti letech. Nyní ji budou moci uplatnit zpětně proti ziskům z let 2018 a 2019.

Podepsaný zákon také zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Předloha také snižuje o čtvrtinu silniční daň u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez rozlišení kategorie a podle ministryně půjde i o autobusy. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny. Loni se na této dani vybralo 6,6 miliardy korun; od roku 2016 výběr neklesl pod šest miliard korun.

Stát odpustí část sociálních odvodů firmám do 50 lidí

Stát odpustí firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Podmínkou ale bude to, že nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent. Další úlevu pro firmy postižené opatřeními kvůli epidemii koronaviru přináší zákon, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Norma bude znamenat dopad na státní rozpočet ve výši 13,5 miliardy korun a bude se týkat 88 procent firem, tedy asi 233.000, řekla ve Sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Uvedla, že firmy nad 50 zaměstnanců mohou využívat program Antivirus B, a to i za zaměstnance, kteří pracují jen čtyři dny v týdnu.

Dočasné prominutí odvodů je další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který vláda prodloužila do konce srpna. Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Podle Maláčové bude možné prominout pojistné do 1,5násobku průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51.700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12.700 korunám.

Nárok na odpuštění pojistného bude mít zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Podle Maláčové je to 88 procent firem, tedy asi 233.000. O odpuštění odvodů podle ministerstva práce nemusejí firmy žádat. Měly by jen oznámit okresní sociální správě snížení odváděné částky v měsíčním výkazu. Na propouštěné pracovníky není možné úlevu uplatnit. Kontroly budou úřady provádět zpětně.

Z programu Antivirus stát vyplácí zatím dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Tříměsíční odpuštění odvodů je takzvaný režim C.

Sněmovna v předloze obnovila osmidenní lhůtu, v níž mají zaměstnavatelé posílat sociální správě oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání. Původní lhůtu ohlašovat změny následující pracovní den, jak to prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí, považovali zaměstnavatelé za nesplnitelnou.

Zdravotnická zařízení dostanou od státu náhrady za výpadky příjmů

Zdravotnická zařízení dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišla kvůli epidemii koronaviru. Podrobnosti k výplatě peněz stanoví ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhláškou. Umožní to vládní návrh zákona, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman, sdělil ČTK Hrad.

Kompenzační zákon má umožnit, že zdravotnická zařízení dostanou od státu zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů, o něž přišly během koronavirové epidemie. Z této částky se přímé náhrady poskytovatelům péče předpokládají ve výši 27 miliard korun. Zbytek z 30,5 miliardy by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Na péči o lidi s nemocí covid-19 má jít dalších pět miliard korun.

Vyhláška zajistí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července, slíbil ve Sněmovně ministr.

Zákon stanoví, že v případě zdravotnických zařízení, která dostávají zálohy na hrazenou péči, se náhrady vypořádají při ročním zúčtování v polovině příštího roku. Ostatní poskytovatelé mají dostávat zálohy na kompenzaci už letos. Jde například o zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče a o poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

Při epidemii koronaviru v březnu až květnu klesla akutní lůžková péče v porovnání se stejným obdobím loni podle ministerstva zdravotnictví na 30 až 50 procent, lázně se zavřely úplně. Naopak domácí paliativní péče přibylo.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se nemocnice začaly postupně vracet po Velikonocích. Beze změn úhrad by nemocnice přišly asi o 22 miliard korun. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu.