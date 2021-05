Zeman podepsal novelu o novém přepočtu voličských hlasů na mandáty

Praha - Prezident Miloš Zeman podepsal volební novelu, která zavádí nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty a nižší kvora ke vstupu volebních koalic do Sněmovny. ČTK o tom informoval mluvčí hlavy státu.

Volební novela je reakcí na verdikt Ústavního soudu z počátku února, který především zrušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Bez něj by nebylo možné říjnové volby do Sněmovny dokončit. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se budou přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Soud také zrušil vstupní limit do Sněmovny pro koalice. Dvoučlenná uskupení budou muset získat nově alespoň sedm procent hlasů místo původních deseti, vícečetná 11 procent. Podle předchozí úpravy musely tříčlenné koalice dosáhnout alespoň na 15 procent hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela zachovává pětiprocentní hranici.

Voliči si budou poslance vybírat ve 14 krajích jako doposud. Rozdělení mandátů se uskuteční ve dvou skrutiniích, tedy dvoukolově. Nejdříve mezi volební uskupení, která se do Sněmovny dostala, Český statistický úřad s pomocí takzvané Imperialiho kvóty rozdělí mandáty v krajích. která zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než podle původní d´Hondtovy metody. Součet hlasů pro úspěšné strany se má nově vydělit počtem krajských mandátů, zvýšeným o dva, přičemž strany mají obdržet poslance podle svého výsledku v kraji.

Zbylé nerozdělené mandáty se pak na celostátní úrovni přidělí ve druhém skrutiniu pomocí takzvané Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Volební uskupení je postupně získají v těch krajích, kde jim zůstalo nejvíce hlasů. Obsazení mandátu konkrétním kandidátem je pak závislé na kandidátní listině dané strany v příslušném kraji a na přednostních hlasech.

Pokud by nový model platil už při minulých sněmovních volbách v roce 2017, hnutí ANO by podle propočtu ČTK i výpočtu Pirátů získalo 69 místo 78 poslanců. ODS by místo 25 měla 24 poslanců stejně jako Piráti, kteří by si o dva mandáty polepšili. SPD, KSČM a KDU-ČSL by měly jednoho poslance víc, tedy 23, 16 a 11. ČSSD by zůstalo 15 poslanců. TOP 09 a STAN by získaly po devíti poslancích, přičemž TOP 09 by měla o dva a Starostové o tři mandáty víc.