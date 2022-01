Zeman podepíše zmrazení platů ústavních činitelů přes možnou ústavní stížnost

Praha - Prezident Miloš Zeman podepíše zákon o letošním zmrazení platů ústavních činitelů, který má po Sněmovně příští týden schvalovat Senát. Kvůli platům soudců jej vetovat nebude, i když se zástupci justice hodlají normu napadnout u Ústavního soudu. Zeman to dnes uvedl v pořadu Prezidentský Pressklub rozhlasové stanice Frekvence 1.

Zeman své rozhodnutí vysvětlil tím, že žádná profesní skupina by neměla být vydělena z návrhu, který má platy ústavních činitelů vrátit od února na loňskou úroveň. Pokud se na něj soudci obrátí s žádostí o veto, zdvořile to odmítne. Soudci by podle Zemana neměli měřit svou nezávislost platem.

Výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Od ledna se platové základny politiků, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Novela, kterou nyní dostane k posouzení Senát, je má opět snížit. V případě politiků to bude z částky 89.155 korun na 84.060 korun. U soudců má klesnout ze 106.986 korun na 100.872 korun a u žalobců z 96.287,40 korun na 90.748,80 korun. Vláda tak chce ušetřit zhruba 600 milionů korun.

Na možnost napadení zákona u Ústavního soudu upozorňovali při sněmovním projednávání zejména zástupci opozičního hnutí ANO. Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) ke schvalování ve stavu legislativní nouze nebyly splněny podmínky včetně hrozící škody velkého rozsahu.