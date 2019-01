Praha - Prezident Miloš Zeman pochválil ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) za jeho jednání s čínským velvyslancem, které zklidnilo kauzu kolem výrobků čínské firmy Huawei. Novinářům to po jednání ústavních činitelů o zahraniční politice řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zeman v minulosti Petříčka opakovaně kritizoval. Dnešní rozdělení schůzky, kdy se ministr zahraničí neúčastnil první poloviny, nevidí Petříček jako problematické, podle něj se to stalo na základě návrhu předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS).

"Pan prezident ocenil ministra zahraničí, jak jednal s velvyslancem, že zklidnil situaci," řekl Vondráček. Petříček se sešel s čínským velvyslancem na počátku ledna v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před hardwarem a softwarem firmy Huawei, proti němuž se čínská ambasáda ohradila. Zeman kvůli kauze NÚKIB kritizoval a mluvil o možné odvetě z čínské strany.

"Já jsem rád, že pan prezident ocenil, že jsme se snažili diplomaticky záležitost vyřešit, protože Česká republika dělá to, co má dělat. To je chránit si svoji bezpečnost, ale zároveň máme zájem rozvíjet ekonomické vztahy s Čínou," řekl Petříček.

Před čínským vlivem varovala ve veřejné části své výroční zprávy za rok 2017 i Bezpečnostní informační služba (BIS), kterou Zeman kritizoval. Ke zprávě kontrarozvědky se dnes ústavní činitelé vrátili i ve společném prohlášení ze schůzky, ve kterém zdůraznili, že je třeba brát v potaz veřejnou i neveřejnou část výročních zpráv. "V zájmu ČR je vyvarovat se v oblasti bezpečnosti státu zjednodušujícím a schematickým hodnotícím soudům a jejich promítání do zahraniční politiky ČR, včetně ekonomické diplomacie," uvádí se v prohlášení.

Schůzka ústavních činitelů se konala poprvé od září a uskutečnila se v netradičním formátu, když první hodinu jednali pouze Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), Kubera a Vondráček. Teprve na druhou polovinu se připojili ministři vnitra, zahraničí a obrany Jan Hamáček (ČSSD), Petříček a Lubomír Metnar (za ANO). Petříček uvedl, že rozdělení schůzky bylo na žádost Kubery, sám v něm žádný problém nevidí. Konstatoval také, že mezi účastníky jednání byla shoda na většině témat.

Ústavní činitelé se také shodli na čtvrtletním intervalu svých pravidelných setkání. Nejbližší schůzka by se podle Petříčka měla konat v květnu.