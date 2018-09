Praděd (Jesenicko) - Kandidát ČSSD na ministra zahraničí Tomáš Petříček má slušné kvalifikační předpoklady pro tuto funkci, mohou být důležitější než jeho vazba na europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Novinářům to dnes na závěr návštěvy Olomouckého kraje řekl prezident Miloš Zeman, který předchozí nominaci Pocheho na ministra zahraničí odmítl. Uvedl také, že o tom, zda Petříčka ministrem skutečně jmenuje, se rozhodne po schůzce s ním.

"Pan Petříček má poměrně velice slušné kvalifikační zázemí. To je možná pro jeho budoucí dráhu důležitější než jeho vazba na pana Pocheho," řekl Zeman. Petříček byl v minulosti asistentem Pocheho v Evropském parlamentu, od srpna je politickým náměstkem ministra zahraničí. Ministerstvo dočasně vede předseda ČSSD a minstr vnitra Jan Hamáček.

Sociální demokracie původně navrhla na šéfa diplomacie Pocheho, později představitelé strany několikrát zopakovali, že na nominaci trvají, přestože ji Zeman odmítl. V polovině září ale Hamáček oznámil, že novým kandidátem na ministra zahraničí bude Petříček a že požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby předložil prezidentovi návrh na Petříčkovo jmenování.

Zeman dnes uvedl, že čeká na to, zda Babiš návrh skutečně předloží. "Pokud se tak stane, tak samozřejmě pana Petříčka přijmu jako každého kandidáta na ministra a své rozhodnutí oznámím až po této schůzce," řekl. Premiér a prezident by se měli sejít příští týden v úterý na svém pravidelném jednání v Lánech.

Zeman dnes také odmítl, že by 28. října u příležitosti 100. výročí vzniku Československa vyhlásil amnestii. Řekl, že je zásadní odpůrce amnestie. "Tvrdím, že amnestie je plošná milost, to znamená milost poskytovaná bez ohledu na konkrétní osoby," řekl prezident. Dodal, že udělovat plošnou milost by mu přišlo nerozumné. Chápe, že by to ulehčilo přeplněným věznicím. "Amnestie není od toho, aby snižovala počet vězňů," doplnil. Prezident už na počátku svého prvního funkčního období řekl, že nezamýšlí udělovat milosti. Za celou dobu svého působení na Pražském hradě zatím udělil deset milostí.