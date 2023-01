Zeman otevřel zrekonstruovanou známou restauraci Vikárka na Hradě

Praha - Na Pražském hradě se zčásti otevřela známá restaurace Vikárka v ulici těsně přiléhající ke katedrále svatého Víta. V poledne se jejího otevření zúčastnil prezident Miloš Zeman a provozu požehnal pražský arcibiskup Jan Graubner.

Historický objekt byl uzavřený od léta roku 2014, jeho rekonstrukce skončila loni. Podle podmínek výběrového řízení, které na provozovatele restaurace vyhlásila loni v listopadu Správa Pražského hradu, se měl do dnešního dne otevřít aspoň výčep v restauraci. Další části provozu, tedy restaurace, samoobslužná restaurace a vinárna se mají otevřít nejpozději od 1. dubna. Restauraci doplňují dvě předzahrádky v ulici Vikářská a dvorek Vikárky. Podle dostupných údajů z roku 2020 Hrad vynaložil na stavební úpravu objektů na Vikárce zhruba 30 milionů korun.

"Dnes je v módě při možných i nemožných příležitostech připomínat Václava Havla. Já bych ho chtěl také připomenout, ale tentokrát při možné příležitosti. Protože to byl právě Václav Havel, který z tohoto místa učinil jednu ze svých kanceláří. A v tom nejlepším smyslu, jaký kancelář vůbec může mít. Takže já spojuji Vikárku nejen s postavou pana Broučka, ale také s postavou Václava Havla," řekl Zeman.

Restaurace Vikárka má jméno podle původních obyvatel domu, Vikářská ulice byla dříve domovem vikářů – příslušníků svatovítské kapituly. Restaurace v něm začala fungovat již v polovině 19. století. Známá je také díky Matěji Broučkovi, hrdinovi knížek Svatopluka Čecha, který se po delším pobytu ve Vikárce propadne podzemními chodbami do 15. století.

Současnou rekonstrukci provedlo studio Masák & Partner, které v areálu Pražského hradu stálo i za rekonstrukcí některých částí Starého královského paláce. Vikárku s dlouhým stavebním vývojem architekti především očistili od mnoha zásahů z její moderní historie.

Areál Pražského hradu je sice oficiálně otevřen denně od 06:00 do 22:00, vstup do něj je ale už přes šest let podmíněný bezpečnostní prohlídkou. Po zavedení kontrol areál přestal být fakticky průchozí, což se nelíbilo například Pražanům, kteří byli zvyklí si přes nádvoří Hradu zkracovat cestu. Lidé kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami, bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře zavedeny na žádost policie. Například spolek Kverulant ale dává uzavření Hradu do souvislosti s vyvěšením červených trenýrek, kterými skupina Ztohoven nahradila v září 2015 prezidentskou standartu.

Zemanův mandát skončí v březnu. Ke konci minulého roku začal Hrad činit ohledně přístupnosti areálu vstřícné kroky. Zeman požádal ministra vnitra o zrušení či zásadní úpravu bezpečnostních kontrol s tím, že je nyní nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. Policie kontroly zatím doporučila zachovat. Od 15. prosince Pražský hrad otevřel i přes zimní sezonu Jelení příkop.