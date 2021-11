Zeman opustil nemocnici, brzy se ale vrátil kvůli nákaze koronavirem

Zdravotníci přenášejí 25. listopadu 2021 prezidenta Miloše Zemana do sanitky po jeho propuštění z Ústřední vojenské nemocnice. Zeman byl převezen na zámek do Lán, kde druhý den jmenuje novým předsedou vlády Petra Fialu.

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes dopoledne po více než měsíci odjel z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze do zámku v Lánech, kde se o něj měly starat všeobecné sestry ze soukromé firmy. Už večer se ale do ÚVN znovu vrátil, protože u něj byla zjištěna nemoc covid-19. V pátek měl prezident v Lánech jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem a po dva týdny se tam měl také scházet s kandidáty na ministry z chystané vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN. Hrad však po návratu Zemana do nemocnice oznámil na svém webu, že prezidentův program bude po dobu léčby covidu-19 pozastaven.

V ÚVN prezident strávil před dnešním dopoledním odjezdem 46 nocí. Do nemocnice byl převezen krátce po sněmovních volbách s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. Nemocnici Zeman opustil na základě vlastního rozhodnutí. ÚVN dnes v tiskové zprávě uvedla, že dál doporučuje prezidentovi péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Také šéf prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima uvedl, že pobyt v nemocnici kombinovaný s propustkou domů by pro prezidenta byl vhodnější, ačkoli i v Lánech by měl kvalitní ošetřovatelskou péči.

Zodpovědnost za péči o prezidenta měla převzít firma Senior Home Group ze skupiny Penta Hospitals CZ. Novinářům to dnes oznámil prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Už dnes večer byl ale Zeman převezen z lánského zámku zpět do ÚVN, protože měl pozitivní test na covid-19. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že byl Zeman testován dnes odpoledne kvůli tomu, že se o něj začal starat poskytovatel domácí zdravotní péče.

Ředitel ÚVN a ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral ale serveru Seznam Zprávy řekl, že nechal Zemana otestovat kvůli rizikovému kontaktu. Dodal, že šlo o "kontakt pracovníka z Lán". Do nemocnice podle Zavorala prezidenta převezli, aby mu tam aplikovali monoklonální protilátky proti covidu-19. Šéf prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima serveru řekl, že Zeman nemá příznaky nemoci.

Zemana v Lánech čekaly úkony a jednání spojené se vznikem nové vlády. Už v pátek v poledne měl prezident jmenovat předsedu ODS a koalice Spolu Fialu novým předsedou vlády. V pondělí v 15:00 pak měla začít dvoutýdenní série schůzek prezidenta s kandidáty na členy nové vlády podle abecedního pořadí. Jako prvního měl Zeman přijmout nominanta na ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Kvůli pozastavení programu prezidenta po nákaze koronavirem ale Zeman Fialu v pátek premiérem nejmenuje.