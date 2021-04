Zeman odvolal Petříčka, ministerstvo zahraničí dočasně povede Hamáček

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odvolal Tomáše Petříčka (ČSSD) z pozice ministra zahraničí, informoval ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zároveň Zeman pověřil vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) řízením resortu.

Nabídku na post ministra zahraničí dostal současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), zatím se rozhoduje. Do té doby českou diplomacii dočasně povede Hamáček. Pokud Zaorálek nabídku přijme, nahradí jej v čele ministerstva kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke.

Předseda sociální demokracie Hamáček navrhl Petříčkovo odvolání s odůvodněním, že ČSSD musí působit před volbami srozumitelně. Petříček, který proti Hamáčkovi na sjezdu kandidoval na pozici předsedy strany, podle Hamáčka nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. Petříček odvolání považuje za politické rozhodnutí, konkrétní kritiku své práce od Hamáčka nedostal.

Ministrem zahraničí se Petříček stal v polovině října 2018, téměř čtyři měsíce po jmenování vlády. Předtím vedl resort právě Hamáček, protože Zeman odmítl jmenovat šéfem diplomacie původního kandidáta ČSSD, tehdejšího europoslance Miroslava Pocheho.

Někteří sociální demokraté kritizují stažení Petříčka, dle jiných měl rezignovat

Někteří regionální politici ČSSD kritizují odvolání spolustraníka Tomáše Petříčka z funkce ministra zahraničí těsně po sjezdu strany. Míní, že jde o vyřizování účtů. Petříček na sněmu neuspěl jako kandidát na předsedu strany, šéfem zůstal Jan Hamáček. Podle nového místopředsedy strany Jiřího Běhounka a některých dalších krajských zástupců sociální demokracie měl Petříček odstoupit sám.

"Kdyby měl Petříček trochu sebereflexe, tak odstoupil sám. Říkat, že to nestojí za nic a přitom tam být, tomu nerozumím," řekl nový místopředseda ČSSD a bývalý hejtman Vysočiny Běhounek.

Pozastavil se nad tím, proč s tvrdou kritikou vlády nepřišel Petříček dřív, když je ve vládě tři a půl roku. Volební výsledky ČSSD v Praze jsou podle Běhounka dlouhodobě špatné. "A jestli chce pan předseda udělat nějaký výsledek a chce dostat sociální demokracii do Sněmovny, tak ho pořád nemůže někdo ostřelovat a házet mu klacky pod nohy," řekl Běhounek. Zaorálka označil za zkušeného v zahraniční politice. "Pokud bude Zaorálek ministrem, určitě to zvládne. Určitě nás nevrhne do náručí Číny a Ruska," dodal Běhounek.

Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD, která je Hamáčkovou domovskou organizací, míní, že Petříček odpuzuje voliče, na které cílí nové vedení ČSSD. "Ta výměna je zcela logická, rozhodně nejde o žádný dar Miloši Zemanovi, Miloš Zeman usiloval dva roky o výměnu Tomáše Petříčka. Tohle je úplně suverénní rozhodnutí předsedy sociální demokracie, kterému to dali dost důrazně najevo delegáti sjezdu, respektive zástupci jednotlivých krajů, kteří dlouhodobě vyjadřovali nespokojenost s politikou Tomáše Petříčka," řekl ČTK Povšík.

Naopak jako krok špatným směrem hodnotí Petříčkovo odvolání předseda ústecké krajské organizace ČSSD Radek Scherfer. "Působí to na mě dojmem vyřizování účtů s protikandidátem, který vyjádřil odlišný názor na vedení strany. A bohužel podobně to působí i na členskou základnu. Byly mi kladeny po sjezdu otázky a výsledek je takový, že panuje absolutní deziluze," uvedl Scherfer. "Delegáti si demokraticky vybrali cestu, která může vést k zániku sociální demokracie. Z členské základny zaznívají obavy z toho, že to je začátek řízeného konce sociální demokracie," dodal. Ústecká ČSSD byla po posledních parlamentních volbách proti spolupráci strany s hnutím ANO.

Podle Radko Martínka, který za ČSSD zastával funkce ministra pro místní rozvoj, hejtmana Pardubického kraje a senátora, sice Petříček neměl být ministrem a na předsedu strany se nehodil, jeho odvolání těsně po sjezdu ale považuje za "otřesné". "Odpovídá to ale tomu, co se v sociální demokracii momentálně děje. To není odvolání za neschopnost, ale za to, že se odvážil mít svůj názor. To přitom bylo v ČSSD vždy největší hodnotou, že si za svým názorem můžete stát," řekl ČTK. Podle něj se po volbách ČSSD stane neparlamentní stranou. "Nešťastná sociální demokracie," povzdechl si Martínek.

Výhrady k Petříčkovu odvolání má i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Je to zodpovědnost pana vicepremiéra. V podstatě tím dává zcela jasně najevo, že se obklopí pouze lidmi, kteří s ním souhlasí. Nevím, jestli to na těch pár měsíců má smysl, myslím, že to jsou zbytečné tanečky," řekl ČTK Netolický. Budoucího ministra zahraničí Zaorálka a ministra kultury Birkeho považuje za dobré kandidáty. "Možná je to opojení vítězstvím na sjezdu. Osobně si myslím, že k vítězům patří velkorysost," dodal Netolický.

Bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) označil odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka za neobhajitelné a zbytečné. Dosavadní práci ministra vnímá kladně. "V zahraničí je respektovaným ministrem, který pro naši zemi mnoho vykonal, z tohoto důvodu považuji uvažovanou výměnu Tomáše Petříčka jako ministra zahraničí za zbytečnou. Zároveň půl roku před volbami je tento krok velmi obtížně odůvodnitelný. Osobně si myslím, že pro odvolání ministra Petříčka nejsou obhajitelné důvody. Nebyl jsem delegát sjezdu, vize Tomáše Petříčka jsou mi blízké a podporoval jsem jeho kroky k restartu ČSSD," uvedl pro ČTK Štěpán.

Senátor a starosta Bohumína na Karvinsku Petr Vícha řekl, že to je katastrofa a pro stranu poslední hřebík do rakve. "Malost pana Hamáčka, nevím, jak to jinak nazvat. Vždycky velikost se pozná podle toho, že se obklopíte lidmi, kteří vám i něco kritického řeknou. Jestli ho vyměňuje jenom za to, že si dovolil proti němu kandidovat, tak to je strašné. My už jsme teď pod hranicí volitelnosti, takže to je jenom takový poslední hřebíček do rakve," řekl Vícha.

Jihomoravský předseda ČSSD a neúspěšný kandidát na místopředsedu strany Břetislav Štefan ČTK napsal, že Petříček podporoval diplomacii prozápadním a prounijním směrem. "Resort zvládl velmi dobře. Kroky pana předsedy Hamáčka není potřeba komentovat. Je to v souladu s tím, čeho jsme svědky v celé vládě Andreje Babiše. Zbytečné, nesrozumitelné gesto na pozadí nezvládnuté osobní animozity," uvedl Štefan. Podle něj se Hamáček pevně opřel o konzervativní křídlo strany, které obrací naděje k minulosti. "A tam nemá Tomáš (Petříček) místo," dodal Štefan.

Náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého výměna ministra zahraničí nepřekvapila. Podle něj se Petříček při kandidatuře na předsedu strany tvrdě vyjadřoval vůči vládě, v níž sedí.

"Divím se, že mu nevadí v ní setrvávat, když to považuje sám za chybu. Na jeho místě bych rezignoval," uvedl pro ČTK. Sám byl silným odpůrcem vstupu ČSSD do vlády.

Předseda ČSSD v Moravskoslezském kraji Tomáš Hanzel řekl, že je po sjezdu a záležitost je plně v kompetenci sociální demokracie. Stejně tak krajská zastupitelka Zlínského kraje Alena Gajdůšková považuje avizovanou výměnu ministra za výsostnou Hamáčkovu kompetenci, podobně jako předseda krajské organizace v Libereckém kraji Jan Mečl. Liberecká organizace byla jednou z těch, které podporovaly Hamáčkovo znovuzvolení.