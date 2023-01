Zeman odevzdal hlas v Lánech, odvoleno má většina kandidátů na prezidenta

Praha - Prezident Miloš Zeman v lánské škole odevzdal svůj hlas v prezidentské volbě. Novinářům řekl, že za nástupce chce někoho s velkými politickými zkušenostmi. Hlasovala již také většina prezidentských kandidátů. Bývalý premiér Andrej Babiš odevzdal hlas v Průhonicích, za úspěch by považoval postup do druhého kola. Petr Pavel volil v Černoučku na Litoměřicku, jeho cílem je dostat se do druhého kola a v něm poté uspět.

Za nejvážnější uchazeče o prezidentskou funkci jsou označováni Babiš, bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Jejich spolukandidáty jsou poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Odborářský předák Josef Středula, který mezi favority nepatřil, v pondělí z voleb odstoupil.

Prezident Zeman odevzdal svůj hlas v lánské škole

Zeman v lánské škole po odevzdání svého hlasu řekl, že za nástupce chce někoho s velkými politickými zkušenostmi. Již dříve ve volbě podpořil Babiše. Z aktuálního prvního a zřejmě následného druhého kola vzejde Zemanův nástupce v prezidentském úřadě.

Na novinářský dotaz Zeman řekl, že nový prezident by měl mít hlavně velké politické zkušenosti. "Protože člověk který v politice prakticky začíná a tyto zkušenosti nemá, je rizikem pro všechny občany, ale také sám pro sebe," řekl. "Když nemá velké politické zkušenosti, tak sice přinese něco zajímavého a nového, ale jenom ve stejném smyslu jako v matematice existují záporná čísla. A my potřebujeme spíše čísla kladná," doplnil.

Vyjádřil přání, aby ten, kdo přijde do prezidentského úřadu po něm, nebyl automat na podpisy, aby to nebyl jenom ceremoniář, který každému uhne a každému vyhoví a aby to byl aktivní politik, který dokáže prosadit svůj názor.

Hlasování v přímé volbě označil za nesmírně zásadní. Občané tak jsou podle něj vtaženi do politiky a musí přemýšlet, komu dají svůj hlas. A když se tohoto práva vzdají, tak vlastně kapitulují, řekl. Jako druhý důvod uvedl, že v přímé volbě nemohou prakticky existovat intriky, protože voličů je několik milionů, zatímco poslanců a senátorů 281. Prezidenta dříve volil Parlament, první přímá volba se konala v roce 2013.

Zeman funkci prezidenta zastává od roku 2013, když v druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. O pět let později mu dali voliči přednost před Jiřím Drahošem.

Babiš volil v Průhonicích, za úspěch by považoval postup do 2. kola

Bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) krátce po otevření volebních místností společně s manželkou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem odevzdal hlas ve volbě hlavy státu v Průhonicích. Považoval by za úspěch, kdyby postoupil do druhého kola, řekl poté novinářům.

Volební účast by podle Babiše mohla být velká. Do urny vhodil lístek se svým jménem a domnívá se, že stejně učinila jeho rodina. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. Kandidaturu například do Senátu nezvažuje.

"Volby jsou velice důležité, protože máme vládní koalici, pět stran, které ovládají Sněmovnu, Senát i vládu. A jsou tady tři provládní kandidáti," uvedl. Na mysli měl Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. "Myslíme si, že na Hradě by měl být někdo jiný, než koho podporuje vláda," uvedl.

Babiš o sobě řekl, že je jediný nezávislý kandidát, který vždy bojoval za zájmy České republiky a jejích občanů. "Mám zkušenosti v zahraničí, znám většinu prezidentů, se kterými jsem se setkával. A moje výhoda je, že znám problematiku všech ministerstev," konstatoval expremiér. Vládu by se jako prezident snažil přesvědčit, aby pomáhala lidem a například řešila cenu elektřiny, řekl.

V následném rozhovoru s německou televizí ARD Babiš uvedl, že by jako prezident chtěl působit na evropské úrovni, zasazovat se o řešení problému s migrací, o rozšíření schengenského prostoru. Litoval, že Rakousko nedávno zablokovalo vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu.

Nepodporoval by pokračování odchodu od fosilních paliv, pokud nejsou zajištěny alternativy. Zejména kritický byl k povinnému omezování emisí CO2 u automobilů. "Jsem pozitivní vůči Evropě, ale musíme se vrátit ke čtyřem základním svobodám," uvedl.

Babiš také řekl, že by chtěl jako prezident podporovat ekonomickou diplomacii. Jeho první zahraniční cesta mimo Evropu by vedla do Vietnamu.

Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta 30. října v televizi Nova, o den později tak učinil oficiálně na tiskové konferenci. Podepsalo mu ji 56 poslanců hnutí ANO, které vede.

Pro Pavla je cíl postup do druhého kola a úspěch v něm

Obklopen novináři v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku vhodil hlas do urny kandidát na prezidenta a jeden z favoritů volby Petr Pavel. Jeho cílem je postup do druhého kola volby a úspěch v něm. Pavel to řekl novinářům, když odvolil. Volil sebe. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory.

"Přímá volba (prezidenta), přestože je hodně kritizovaná, tak láká pozornost veřejnosti. Myslím si, že dnes bychom mohli být určitě přes těch 60 procent," odhadl dnešní voličskou účast. Podotkl, že asi nebude překvapením, že volil sám sebe a vyzval lidi, ať přijdou k volbám a vyjádří svůj názor. Kampaň podle něj byla korektní.

"Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech," řekl na dotaz, proč je důležité jít k volbám. Podotkl, že by různost názorů nevadila, kdyby skupiny s odlišnými postoji byly s to spolu mluvit. "Schopnost komunikace trochu ztrácíme i kvůli přístupu politických špiček ... a teď nemám na mysli současnou vládu," podotkl. Prezidentské volby jsou podle Pavla o tom, jak navrátit prezidentskému úřadu důstojnost.

K hackerskému útoku na svůj volební web uvedl, že byl veden opakovaně s cílem zablokovat ho pro přístup pro ostatní uživatele. Uvedl, že má informaci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle kterého za útokem stojí ruská skupina NoName057. Kromě Pavlova volebního webu je pod útokem hackerů také web prezidentského kandidáta Tomáše Zimy, sdělil Zimův volební tým. NÚKIB útoky prostřednictvím svého mluvčího Marka Valy potvrdil, bližší podrobnosti však nezveřejnil.

Pavel v obci na dohled od Řípu bydlí několik let a lidé ho tu dobře znají. Jeho manželka Eva je zastupitelkou obce s 256 voliči. Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy naproti kostelu. Před volební místností na Pavla čekali místní voliči. Do malé volební místnosti s kamínky se kromě volební komise vměstnali fotografové, kameramani a redaktoři. Pavel přišel s dobrou náladou, novinářům s úsměvem zapózoval. Od volební místnosti se prezidentský kandidát odebere na oběd a pak na pivo, řekl novinářům.

Velký zájem o hlasování dnes nejznámějšího obyvatele obce starostka Lucie Kavánová (SNK Černouček 2022) očekávala. "Uvažovali jsme o přesunu volební místnosti jinam, ale bohužel se topí pouze tady, proto tu jsou podmínky trochu stísněné," řekla ČTK. Předpokládá, že Pavel volby ve svém bydlišti vyhraje. "Je tu hodně oblíbený. Většina lidí říkala, že ho budou volit. Známe ho tu jako veselého člověka, který vtipkuje a je velice komunikativní. A baví se s každým," uvedla starostka obce, která se nachází na samé hranici Ústeckého a Středočeského kraje.

Na volby se pečlivě připravovali členové volební komise. Její předseda Tomáš Fejfar ČTK řekl, že komise absolvovala seminář, zhlédla videa a nastudovala pečlivě všechny materiály. "Trochu překvapením pro nás byla rezignace jednoho z kandidátů, ale informaci o tom tu máme vyvěšenou," uvedl Fejfar. Nervózní z velkého množství novinářů začal být už ve čtvrtek, uvedl. Jeho kolegyně podotkly, že u holiče sice nebyly, ale dlouze přemýšlely o výběru oblečení.

První kolo prezidentských voleb v roce 2018 vyhrál v Černoučku Miloš Zeman, ve druhém pak Jiří Drahoš. V roce 2013 zvítězil v obci v obou kolech Miloš Zeman.

Prezidentský kandidát Zima: Věřím v postup do druhého kola volby

Prezidentský kandidát Tomáš Zima ve volební místnosti řekl, že věří ve svůj postup do druhého kola. Pozastavil se nad rozdělováním kandidátů na tři favority a ostatní, důvodem jsou podle něj finanční možnosti. Voličskou účast odhaduje na 65 procent. Bývalý rektor Univerzity Karlovy s manželkou Anetou přišli volit do Základní školy Na Smetance na pražských Vinohradech krátce po otevření volebních místností.

"Slibuju si od těchto voleb, že zvolen bude prezident či prezidentka, který bude hájit demokratické principy a důstojně reprezentovat naši zemi," řekl po volbě novinářům. Lidé by podle něj měli přijít volit, volit srdcem a nepodlehnout mediální masáži.

Pozastavil se nad tím, že se vytvořila skupina tří favoritů. "Co je na letošních volbách zvláštní, je rozdělení kandidátů, které je jednoznačně způsobeno finančními možnostmi," uvedl.

Zima se vyjádřil k hackerským útokům, kterým dnes čelí jeho web a web kandidáta Petra Pavla. "První útok jsme měli ve středu, kdy se (kvůli tomu) i uvedlo, že jsme nezveřejnili včas data o sponzorech a podporovatelích," řekl. Dnešní útok označil jako velmi masivní. "Někdo mě chtěl poškodit v poslední den voleb, to je nefér," dodal.

Hilšer by za úspěch považoval postup do druhého kola, je ale realista

Prezidentský kandidát Marek Hilšer by pokládal za úspěch svůj postup do druhého kola volby. Řekl to novinářům při odchodu z volební místnosti na pražském Pohořelci. Dodal ale, že je realista. Jaký očekávat výsledek neví, a to i po zkušenostech ze své kandidatury před pěti lety. Voličům vzkázal, aby přišli k volbám.

Hilšer potvrdil, že volil sám sebe. "Potřebuju každý hlas," podotkl šestačtyřicetiletý lékař, který kandiduje s podporou 13 senátorů. Na dotaz, s jakým výsledkem počítá, odpověděl, že vůbec netuší. "V minulých volbách mi předpovídali jedno, dvě procenta, a měl jsem pak 8,8 procenta. Možná, že to bude méně, možná, že to bude více," pokrčil rameny.

"Kdyby to bylo 25 procent, já bych byl spokojen," řekl s úsměvem. "Úspěchem by bylo druhé kolo. Samozřejmě jsem také realista, ale musí se bojovat až do konce. Jestli má člověk za co bojovat a o co usilovat, tak musí být ochoten jít pro vítězství a třeba i pro prohru," pokračoval.

"Můj vzkaz pro voliče je, abychom šli všichni k volbám, je to svátek demokracie. Pokud možno beze strachu, bez obav. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Ať hlasujeme tak, aby to bylo pro každého z nás dobré a především pro celou naši zemi," dodal.

K místnosti ve volebním okrsku 1001 to měl Hilšer ze svého domova doslova jen pár kroků. Stejně jako před pěti lety ho tu k volbám doprovodila jeho manželka Monika, rovněž lékařka. Vzali s sebou i jedno ze dvou dětí, které se manželům v mezidobí po první prezidentské volbě narodily.

Před pěti lety byl Hilšer nejmladším z účastníků souboje o Hrad, předtím byl známý jako občanský aktivista.V prvním kole skončil s 8,83 procenta hlasů pátý, tedy přesně ve středu všech kandidátů. Vedle účastníků druhého kola Miloše Zemana a Jiřího Drahoše jej tehdy předstihli také senátor a diplomat Pavel Fischer s 10,23 procenta a těsně také textař Michal Horáček s 9,18 procenta hlasů. Z těchto lidí tentokrát kandiduje pouze Fischer.

Po první prezidentské volbě se stal rodák z Chomutova Hilšer senátorem, v horní komoře působí jako nestraník od října 2018.

Hilšerův volební okrsek se nachází v objektu Městské knihovny poblíž Lorety a ministerstva zahraničních věcí. Po otevření volební místnosti se tu na urnu stála fronta. Mezi starousedlíky z Hradčan přišla volit například i řádová sestra. Hilšer dorazil zhruba hodinu po začátku voleb.

Jaroslav Bašta věří v postup do druhého kola

Prezidentský kandidát Jaroslav Bašta (SPD) dnes v Praze 6 po odevzdání hlasu v prezidentských volbách uvedl, že věří ve svůj postup do druhého kola. Řekl, že neuvažuje o počtu získaných hlasů, ale evidentně by to muselo být někde nad 20 procenty. V případě neúspěchu by ve druhém kole voleb hlasoval, do urny by však vhodil prázdný lístek. Bašta to dnes řekl novinářům poté, co odevzdal hlas sám sobě.

"Pokud jde o mé příznivce, tak je asi moc motivovat nemusím. Budu apelovat na ty nerozhodnuté, aby pochopili, že to jsou jedny z opravdu důležitých voleb. V našem volebním systému se jedná o volby, kde se rozhoduje skoro stejně jako v referendu. A toto je v jistém smyslu referendum o lepší budoucnosti České republiky, a nebo o pokračování v úpadku, který teď zažíváme," řekl Bašta.

V případě neúspěchu by Bašta ve druhém kole prezidentských voleb vhodil do urny prázdný lístek. "Své příznivce bych poprosil, aby se zachovali stejně jako já, protože voleb je třeba se účastnit," vyzval.

Podle konzultanta Karla Komínka z Institutu politického marketingu čím více hlasů získá Bašta, tím méně jich dostane Andrej Babiš (ANO). Poukázal na velký počet nerozhodnutých voličů a malý rozdíl mezi třemi hlavními favority voleb. Každá malá akce tak podle něj může mít potenciálně velký vliv na to, aby někdo z nich do druhého kola nepostoupil. Dodal, že Baštovi se podařilo v nedělní volební debatě na České televizi vyřknout konkrétní body, které oslovují voliče SPD, a tento tábor tak našel svého zastánce.

Volba rozhodne o budoucnosti, hlava státu má významné pravomoci, řekl Fischer

Volba rozhodne o budoucnosti ČR, hlava státu má vliv a významné pravomoci, řekl kandidát na post prezidenta a senátor Pavel Fischer. Za úspěch by považoval, kdyby dosáhl výsledku nad deset procent, řekl novinářům ve volební místnosti v pražských Pitkovicích. Do volební urny vhodil hlas sobě. K volbě dorazil společně se svou rodinou.

"Rozhodujeme o budoucnosti České republiky, proto jsou tyto volby důležité. Hlava státu má obrovský vliv a také významné pravomoci, proto je důležité, aby občané dnes přišli volit," řekl.

S odhadem svého výsledku byl opatrný. "Jsem optimista a rád soutěžím, takže se nechám rád překvapit. Já důvěřuji voličům, že přijdou ve velké síle a že si vyberou správně," řekl. Za úspěch by považoval výsledek, kterým by překvapil, podobně jako před pěti lety. "Kdy jsem překvapil deseti procenty," řekl Fischer.

O volebním výsledku podle něj bude rozhodovat, komu se podaří získat hlasy nerozhodnutých voličů. "Jak dobře víme, tak ten (počet nerozhodnutých) byl do posledních dnů poměrně vysoký, tohle bude rozhodovat," řekl Fischer. Volební účast by podle něj mohla být velká a překonat všechny dosavadní volby.

Fischer rovněž vyzval občany a apeloval na ně, aby vyrazili k volbám a nenechali svůj hlas propadnout. "Volit je možnost promluvit do budoucnosti a do záležitostí v naší zemi. Je to příležitost, je to čest a svátek," řekl.

Zároveň se ohradil proti interpretaci svého tweetu protikandidátem a předsedou ANO Andrejem Babiše, který si jej vyložil jako svou podporu. Fischer řekl, že pouze reagoval na to, jakým způsobem Babiš podle něj populisticky opanoval čtvrteční debatu v televizi Nova. V debatě byli vedle Babiše pouze Petr Pavel a Danuše Nerudová. "Opanoval prostor, protože proti sobě neměl další kandidáty. Využil toho, že má jako jediný z těch, kteří tam byli, politickou zkušenost. A mně přišlo frustrující vidět, že na ten jeho populismus nereagují ti ostatní, proto jsem napsal ten svůj text na sociální sítě," dodal Fischer. Babišovu kampaň označil za zákeřnou.

