Zeman ocenil, že Čaputová podporuje Český dům v Bratislavě

Praha - Prezident Miloš Zeman poděkoval po dnešním setkání slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové za podporu myšlenky vybudování Českého domu v Bratislavě. Na tiskové konferenci na Pražském hradě řekl, že doufá v dotažení projektu do konce letošního roku. Čerstvě jmenovaná slovenská hlava státu pozvala Zemana na Slovensko. Prezidenti a delegace podle ní nenarazili na žádnou konfliktní otázku, shodovali se i v zahraniční politice, problematice Evropské unie a visegrádské skupiny.

Zeman poděkoval Čaputové za podporu jeho "utkvělé představy" otevření Českého domu ve slovenském hlavním městě. "Věřím, že nám společně se do konce tohoto roku podaří tento cíl dosáhnout. Pak jsme se dohodli, že ho společně otevřeme," řekl. Dodal, že na otevření se chystají pozvat i bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku.

Slovenská prezidentka uvedla, že premiér Peter Pellegrini přislíbil, že přesun potřebné finanční podpory ze slovenské strany je už jen technickou otázkou. Zeman uvedl, že při přípravě Českého domu bylo třeba překonat několik překážek. "Skoro nejtěžší bitva se vedla kolem toho, zda tam bude česká hospůdka, bitva byla vyhrána," prohlásil.

Čaputová uvedla, že na dnešní schůzce se hovořilo o zahraniční politice či výsledcích voleb do Evropského parlamentu a V4 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko). "Můj zájem ve vztahu k tomuto uskupení je pokračovat v budování co nejužších vztahů mezi zeměmi V4," uvedla Čaputová. Smysl spolku se podle ní nevyčerpal vstupem do EU, měl by hledat další společná témata za respektování hodnot právního státu a nezávislé justice.

Česko a Slovensko by si podle prezidentů mohly v listopadu připomenout společně 30. výročí sametové revoluce. "Za naši stranu mohu slíbit, že uděláme všechno pro to, aby to mohlo proběhnout za účasti představitelů obou zemí," konstatovala Čaputová. Zeman řekl, že se připomínek výročí rád zúčastní. Podotkl, že nejkrásnější bylo revoluci prožít. "To je daleko silnější než vzpomínat na její 30. výročí," řekl. K revoluci se podle něj dnes hlásí i lidé, kteří v její době stáli "na opačné straně barikády".

Čaputová do Česka zamířila v souladu s tradicí na první návštěvu po své víkendové inauguraci. "Je to výraz upřímného zájmu a mého postoje k této zemi, kde mám mnoho přátel a ráda trávím čas," uvedla. Oba prezidenti si pochvalovali přátelskou atmosféru a to, že delegace nenarazily na sporná témata. "Přesto to nebylo nudné, protože přátelská atmosféra je vždycky inspirativní," řekl Zeman.

Odpoledne má první slovenská prezidentka na programu jednání s předsedy obou komor českého Parlamentu. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se dnes nesetká, protože šéf české vlády odletěl na summit Evropské unie do Bruselu. Kromě oficiálního programu se Čaputová v Praze sejde také se slovenskou krajanskou komunitou, měla by položit květiny u hrobu prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla a večer se zúčastnit koncertu na Kampě Zuzana není sama doma (živý videopřenos od 19:30).

