Zeman: Neutrální Rakousko se může stát prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou

Rakouská neutralita by za jistých okolností mohla vést k tomu, že by se země mohla stát mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou. Po dnešním setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem to řekl český prezident Miloš Zeman. Hlavy států ČR a Rakouska po rozlučkovém jednání na Pražském hradě ocenily vzájemné vztahy.

Zeman poděkoval svému rakouskému protějšku za podporu české menšiny, mluvili také například o stavbě dálnic nebo o jaderné energetice, ke které mají obě země rozdílný přístup. Van der Bellen vyzdvihl české předsednictví v Evropské unii.