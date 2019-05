Zeman nepřijal demisi Staňka, Hamáček navrhne místo něj Šmardu

Praha - Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Oznámil mu to na dnešní schůzce na Pražském hradě, informoval v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán. Zeman napsal kvůli Stankově rezignaci dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Navrhuje v něm další postup.

"Důvodem je to, že docent Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel," uvedl mluvčí Hradu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček krátce na to oznámil, že požádá ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Místo něj by se měl novým ministrem kultury stát místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Babiš už dříve řekl, že odvolání navrhne. Ovčáček nechtěl dnes komentovat, jak by Zeman v takovém případě reagoval. "Až nastanou další kroky, budeme reagovat. Pan prezident v každém případě ve věci odmítnutí demise napsal dopis panu premiérovi," poznamenal mluvčí. Dodal, že podrobnosti z dopisu nyní sdělovat nemůže. "Omezím se na konstatování, že list obsahuje návrh postupu," dodal.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Ministrův konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Staněk v rezignačním dopise uvedl, že svou rezignací vyhověl Hamáčkově výzvě. Ze jeho setrvání ve funkci se dnes na setkání se Zemanem vyslovil i předseda komunistů Vojtěch Filip.

Hamáček místo Staňka navrhl na ministra místopředsedu ČSSD Šmardu

Hamáček požádá ve středu Babiše, aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka a místo něj jmenoval Šmardu. Novinářům to řekl poté, co Zeman dnes oznámil, že nepřijme Staňkovu rezignaci.

"Já požádám premiéra, aby ústavním postupem navrhl odvolání ministra kultury," řekl Hamáček. Je přesvědčen o tom, že ústava v takovém případě hovoří jasně. "Říká, že prezident republiky na návrh předsedy vlády odvolá ministra. Premiér již řekl, že je připraven takto postupovat, jsem přesvědčen, že prezident bude také postupovat podle ústavy," dodal.

Šmardu vybral kvůli tomu, že je zkušený komunální politik s důvěrou svých voličů. "Je to člen vedení strany a jsem přesvědčen, že je schopen naplnit očekávání, která od resortu kultury mám," vysvětlil Hamáček. Zemana se svým návrhem seznámil už dříve.

Volba Šmardy by podle Hamáčka mohla mít na ČSSD podobný efekt, jako když se ministryní práce stala Jana Maláčová. "Jde o to, aby za sociální demokracii mluvily nové a důvěryhodné tváře," konstatoval. Staněk 15. května oznámil, že rezignuje ke konci května. Čelil kritice zejména za své rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc.

Hamáček řekl, že po schůzce se Zemanem z minulého týdne si nebyl jist, zda prezident Staňkovu demisi přijme. "Z mého pohledu to bylo tak 50 na 50. Je to rozhodnutí pana prezidenta, já pouze říkám, jak bude postupovat sociální demokracie," řekl. Neočekává, že by Babiš nevyhověl požadavku ČSSD na výměnu ministra. Babiš minulý týden po schůzce se Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Dříve uvedl, že je připraven navrhnout Staňkovo odvolání, pokud by prezident váhal jeho demisi přijmout. Dnes před odletem do Bruselu premiér řekl, že bude postupovat podle Hamáčkova přání, protože místo ministra kultury je sociální demokracie.

Ústavní právník Jan Wintr minulý týden ČTK řekl, že prezident nemusí podle ústavy povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi. Musel by ho ale odvolat v případě, kdy by jeho konec navrhl přímo premiér. "Zde je jednomyslná shoda, že prezident má bez zbytečného odkladu povinnost návrhu vyhovět," uvedl Wintr.