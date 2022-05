Zeman nejmenuje viceprezidentkou NKÚ kandidátku vlády Zikmundovou

Praha - Prezident Miloš Zeman nejmenuje do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu někdejší pracovnici tohoto úřadu Simeonu Zikmundovou. Kandidátkou na jmenování ji na návrh vládní koalice zvolila Sněmovna letos 11. května. Hrad o prezidentově rozhodnutí informoval dnes v tiskové zprávě. Zikmundová měla nahradit dosavadní víceprezidentku Zdeňku Horníkovou, které letos na jaře skončil mandát.

Zeman se odvolává na ustanovení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který uvádí, že viceprezidentem NKÚ se může stát občan, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat. Splnění této podmínky považuje za zásadní. Je přesvědčen o tom, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Zikmundová nabyla v dobách svého někdejšího působení na NKÚ, nejsou těmi, které má zákon na myslí, a proto ji nejmenuje.

Zikmundová v NKÚ pracovala do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.