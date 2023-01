Zeman naznačil, že dal hlas Babišovi. Nerudová čeká jasnou výhru Pavla

Praha - Prezident Miloš Zeman odevzdal svůj hlas ve druhém kole prezidentské volby v lánské základní škole. Naznačil, že opět volil Andreje Babiše. Danuše Nerudová po hlasování v Kuřimi-Podlesí uvedla, že tipuje výsledek 55 ku 45 procentům ve prospěch Petra Pavla. Premiér Petr Fiala po odhlasování prohlásil, že očekává ve druhém kole vysokou volební účast, "skutečně odporné" kampani navzdory. Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že budoucí prezident by měl svůj vliv využívat k uklidňování společnosti.

Prezident Zeman naznačil, že dal hlas opět Babišovi

Prezident Miloš Zeman dnes při odevzdání svého voličského hlasu ocenil, že se v Česku konají svobodné volby. Naznačil, že stejně jako v prvním kole prezidentské volby i dnes volil Andreje Babiše (ANO). Vyzval své voliče, aby učinili stejně. Zeman opět hlasoval v lánské základní škole. Z dnešní a sobotní volby vzejde Zemanův nástupce, který ho po deseti letech na Pražském hradě vystřídá.

Z dnešní a sobotní volby vzejde Zemanův nástupce, který ho po deseti letech na Pražském hradě vystřídá. Zeman před novináři vzpomněl na demonstraci z roku 1989, kde zakončil svůj projev slovy, že Československo potřebuje svobodné volby. Ocenil proto, že nyní svobodné volby v Česku jsou.

Ke své dnešní volbě řekl, že je konzervativní a nemění své názory během 14 dnů. Poprosil své voliče, aby volili stejně jako on. Před dvěma týdny odevzdal hlasovací lístek se jménem Babiše.

Zeman ve funkci prezidenta skončí na začátku března. Na dotaz, zda již má plán, jak prezidentský úřad svému nástupci předá, řekl, že takový plán zatím není a je na to dostatek čase během února.

Zeman funkci prezidenta zastává od roku 2013, když v druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. O pět let později mu dali voliči přednost před Jiřím Drahošem.

Fiala očekává vysokou volební účast, "skutečně odporné" kampani navzdory

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává ve druhém kole prezidentské volby vysokou volební účast. Věří, že voliče neodradila tvrdá, místy podle něj "skutečně odporná" kampaň. S vítězem se chce brzy sejít. Sám vyjádřil podporu generálovi ve výslužbě Petru Pavlovi, jehož protikandidátem je bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

"Viděli jsme velmi nepříjemnou volební kampaň, možná nejhorší v novodobé historii ČR," řekl novinářům Fiala. Objevovaly se podle něj útoky na lidské vášně, vyvolávání strachu, zpochybňování mezinárodních závazků Česka. Podle Fialy to mělo za cíl odradit voliče, sám však věří, že se to nepovedlo - a znovu veřejnost vyzval, aby v maximální míře využila volebního práva.

"Vybíráme člověka, který nás bude reprezentovat v zahraničí, který má důležitou funkci, aby spojoval společnost, aby respektoval ústavu, aby dokázal moderovat konflikty," řekl premiér. Společnost je podle něj rozdělená, k čemuž přispělo používání nečestných metod v kampani.

"Kdybychom se omezovali na slušnou politiku, respekt k politickým soupeřům, výměnu argumentů, jak se o to mnozí z nás snaží, tak by společnost takto rozdělená nebyla," míní. Od nového prezidenta očekává, že se pokusí společnost znovu spojit, že bude komunikovat s různými částmi politického spektra, s Parlamentem i vládou. Nebýt zkušenosti z posledních let, byla by to vlastně samozřejmost, podotkl Fiala.

S vítězem voleb se chce premiér brzy setkat a blahopřát mu. "Budeme se bavit o tom, jaká budou pravidla naší spolupráce a jak budeme dál postupovat," uzavřel Fiala. Času na jednání je podle něj dost, prezident Miloš Zeman zůstává ve funkci ještě do března.

Nerudová tipuje výhru Pavla nad Babišem v poměru 55 ku 45 procentům

Výhru Petra Pavla nad Andrejem Babišem očekává ve druhém kole prezidentských voleb neúspěšná kandidátka na prezidentský post Danuše Nerudová, která dnes odevzdala hlas v sále Hospůdky u Anděla v Kuřimi-Podlesí. Na dotaz ČTK odpověděla, že tipuje výsledek 55 ku 45 procentům ve prospěch Pavla. Nerudová doufá v minimálně stejně vysokou volební účast jako v prvním kole před dvěma týdny, na druhou stranu podle ní mohla agresivní kampaň část lidí odradit.

Volební účast v prvním kole byla 68,24 procenta. Nerudová skončila třetí za Pavlem a Babišem. Veřejně pak podpořila Pavla, kterému pomáhala s kampaní. "Doufám, že Petr Pavel dostane více než 50 procent hlasů, můj odhad je 55 versus 45 procent. Pevně doufám, že si zvolíme prezidenta, který nás bude dobře reprezentovat a který bude skutečně pro všechny občany této země a bude konat v dobru všech, nikoliv pro dobro svoje," uvedla Nerudová.

Očekává minimálně stejnou účast jako v prvním kole voleb. Zda ale Pavel dostane na jižní Moravě a v rodišti Nerudové v Brně větší podporu, nechtěla odhadovat. "Kampaň byla velmi agresivní a mohlo se stát, že některé voliče odradila, aby k volbám nešli a zůstali doma," řekla Nerudová. V sobotu plánuje být v Praze a vystupovat v médiích. "Samozřejmě že je naplánováno, že se potkáme i s panem Pavlem," dodala Nerudová.

Pekarová Adamová: Prezident by měl vliv využívat k uklidňování společnosti

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že budoucí prezident by měl svůj neformální vliv využívat k uklidňování společnosti. Měl by společnost motivovat a v pozitivním slova smyslu jí dodávat odvahu a všechno, co potřebuje. Myslí si, že to ze dvou kandidátů splňuje jenom jeden. ČTK to řekla poté, co dnes odevzdala svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb. Uvedla, že doufá v uklidnění situace po volbách.

"Poslední dny ta atmosféra byla už příliš bojovná. I když nám přímá volba všem umožňuje se na ní podílet, a je to určitě dobře, že tuto možnost máme, tak zároveň musíme umět mít respekt a toleranci vůči druhým názorům. A to je někdy pro některé trochu obtížnější, než by mělo," řekla Pekarová Adamová.

Předsedkyně dolní komory Parlamentu, která dlouhodobě kritizuje kandidáta za hnutí ANO Andreje Babiše, uvedla, že výběr pro ni "vůbec nebyl náročný". V bývalém vysoce postaveném vojákovi Petru Pavlovi podle svého dřívějšího vyjádření vidí naději, že zvítězí nepopulistický, slušný a důstojný kandidát.

Předpokládá, že volební účast bude stejně vysoká jako v úvodním kole, kdy dosáhla 68,24 procenta, tedy 5,6 milionu voličů, což bylo zhruba o 447.000 lidí více než v úvodním kole v roce 2018. "Lidé vnímají volbu jako důležitou. Myslím, že tím těch čtrnáct dní opravdu žili," podotkla.

Voliči, kteří po vyhlášení výsledků budou mít pocit, že prohráli, to podle Pekarové nemají brát jako nějaké fatální zklamání. "Je to běžná věc, že rozhoduje většina, a všichni musíme respektovat výsledek voleb. Žijeme tady společně a mělo by nám jít všem o to, abychom spolu žili dobře," konstatovala.

Důležitý bude vítěz voleb i náskok, s jakým vyhraje, míní Vystrčil

Na uklidnění společnosti rozjitřené kampaní před prezidentskými volbami bude mít vliv nejen to, kdo volby vyhraje, ale také s jak rozhodným náskokem, řekl dnes ČTK předseda Senátu Miloš Vystrčil při hlasování v Telči na Jihlavsku. Počítá s vysokou volební účastí.

"Pokud by vítězství bylo hodně těsné, atmosféra bude určitě vyhrocenější, než kdyby výhra jednoho z kandidátů byla poměrně jasná. Potom to bude záležet na chování jak toho, kdo vyhrál, tak toho, kdo prohrál. Pokud by se oba drželi toho, co slibovali a k čemu vyzývali voliče v poslední debatě, kterou měli, tak potom si myslím, že je naděje, že by se situace zase mohla zklidnit, že by mohla nastoupit do normálního života," řekl Vystrčil.

Volby hlavy státu jsou podle něho sice důležitou věcí ve společnosti, lidé by ale neměli její vážnosti příliš propadat. Připomněl, že je dnes Mezinárodní den obětí holokaustu. "To, že my máme nějaké problémy s tím, jestli bude v demokratické a svobodné zemi ten či onen prezident, tak v porovnání s lidskými životy a vyhlazením nějaké rasy, to je velmi dobrá situace. Možná, kdybychom si toto více uvědomili, nebyla by ta kampaň tak vyhrocená," řekl Vystrčil. V prvním kole prezidentských voleb v kandidatuře podporoval senátora Pavla Fischera.

"Petr Pavel byl moje druhá volba. To znamená, že jsem dopředu věděl, že pokud Pavel Fischer do druhého kola nepostoupí, že budu podporovat Petra Pavla, neměl jsem ale naplánováno, jak silně," řekl Vystrčil.

Dvaašedesátiletý Vystrčil stojí v čele horní komory Parlamentu od 19. února 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu (ODS). Předsedou byl znovu zvolen 11. listopadu 2020. Potřetí se stal předsedou Senátu 2. listopadu 2022 po senátních volbách, při kterých proti němu kandidovala za hnutí ANO Jana Nagyová souzená spolu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Nagyovou i Babiše letos soud nepravomocně osvobodil.

Kromě Senátu působí Vystrčil také v krajském zastupitelstvu Vysočiny a je městským zastupitelem v Telči.

Předseda STAN Vít Rakušan: Bude to bitva do posledního hlasu

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dnes v Kolíně odevzdal svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb občanskému kandidátovi, jeho jméno stejně jako v prvním kole nezveřejnil. Ve dvojici kandidátů pro druhé kolo je občanským kandidátem bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel. Jeho protikandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš podal kandidaturu s podpisy 56 poslanců ANO. Občanský kandidát má podle Rakušana větší potenciál společnost spojit. Od nového prezidenta si slibuje zejména lepší komunikaci s vládou, měl by podle něj mít zájem podívat se například na jednání vlády. Pro lidi by to měl být prezident všech. Volby budou velmi těsné, bude záležet na každém hlasu, řekl dnes Rakušan krátce po 17:00, kdy hlasoval.

"Bude to bitva do posledního hlasu, myslím, si, že je velmi dobré, aby si to všichni uvědomili, pokud se třeba chystají na hory a nemají voličský průkaz, tak aby došli volit, protože se bude počítat opravdu každý jednotlivý hlas," řekl Rakušan. Podpořil občanského kandidáta. "Myslím si, že má mnohem větší potenciál společnost spojit," uvedl. Výsledek volby odhaduje Rakušan na 52 až 53 procent ku 47 až 48 procentům v Pavlův prospěch.

Uvedl, že kampaň vedená Andrejem Babišem postavená na příběhu mír versus válka ve společnosti rozvířila velké vášně a atmosféra ve společnosti zůstane i po volbách. "Pan generál Pavel si se svojí životní zkušeností určitě válku nepřeje," řekl předseda STAN.

Nový prezident by měl podle něj například lépe a pravidelněji komunikovat s vládou. "Přímá linka ministrů na prezidenta v naší zemi absolutně neexistuje," řekl. Rakušan by ocenil, kdyby se prezident zajímal i o jednotlivé resorty. Ve vztahu ke společnosti by měl být prezidentem všech a být blízko lidem. "A zároveň prostě bude mít tu ambici nerozlišovat, kdo ho volil, nebo nevolil, kdo je jeho přítel, nebo nepřítel," doplnil.

Kroky současného prezidenta Miloše Zemana v posledních týdnech jeho úřadu Rakušan nechce v souvislosti s udílením milostí odhadovat. Každý politik, který ve svém úřadu končí, by měl být podle něj v zásadních politických krocích zdrženlivý. "Miloš Zeman uměl mnohokrát za svou kariéru překvapit, někdy nemile, někdy mile, třeba jak změnil názor na Rusko po jeho agresi na Ukrajinu," řekl. Institut abolice a udělování milostí by si podle Rakušana zasloužil zpřesnění, například by měl být omezen na humanitární nebo zdravotní důvody. "Aby měl bezmeznou možnost udělovat takový titul, který někoho zbavuje trestu kdykoliv se mu zamane, to mně přijde opravdu skoro jako takový rakousko-uherský relikt," doplnil.

Prezident Zeman dosud udělil 25 milostí, ve druhé funkčním období jich je 16. Naposledy prominul zbytek zkušební doby Janě Nečasové, podmíněně odsouzené v případu zneužití vojenského zpravodajství. Loni v listopadu omilostnil tři lidi odsouzené za nelegální obchody s psychotropním nápojem ayahuasca. Největší pozornost vzbudil v květnu 2017 udělením milosti pro Jiřího Kajínka, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kritiku sklidil také loni v březnu za udělení milosti šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky za zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře.

Ve Středočeském kraji zvítězil v prvním kole Pavel se 40,59 procenta hlasů. Druhý skončil předseda hnutí Babiš, získal 31,25 procenta hlasů. K volebním urnám před dvěma týdny přišlo v kraji 71,4 procenta voličů. Pavel zvítězil také v Kolíně, kde dostal 37,39 procenta hlasů. Druhému Babišovi odevzdalo ve městě hlas 35,31 procenta voličů.

V roce 2018 zvítězil v druhém kole prezidentských voleb ve Středočeském kraji Jiří Drahoš se ziskem 53,03 procenta hlasů. Většinu hlasů dostal od voličů na Příbramsku, Berounsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Nymbursku a zejména v okresech Praha-západ a Praha-východ. Miloš Zeman ve druhém kole získal 46,96 procenta hlasů, zvítězil například na Kolínsku, Benešovsku a Kladensku. Hlas ve Středočeském kraji tehdy ve druhém kole prezidentských voleb odevzdalo 68,49 procenta z více než milionu voličů.

Pirát Bartoš dal hlas Pavlovi, Babiš šel ve strašení podle něj příliš daleko

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který dnes krátce před 17:00 odvolil v budově základní školy v Sázavské ulici v Praze, novinářům nepřímo potvrdil, že dal hlas Petru Pavlovi. Rozhodoval se snadno, dodal. "Představa, že bych volil Andreje Babiše, snad ani nikoho historicky nemohla napadnout," řekl. Babiš podle něj v kampani například se strašením zašel příliš daleko.

"Tato kampaň v řadě aspektů, zejména od kandidáta pana poslance Babiše, šla daleko, daleko za hranici strašení lidí, že jejich děti půjdou do války. Já si myslím, že tohle jsme v České republice neviděli, a zažili jsme poměrně hodně věcí," řekl mimo jiné.

Druhé kolo považuje za velmi významné. Poukázal na to, že se očekává ještě vyšší volební účast než 68 procent z prvního kola. "Jsou to důležité volby pro budoucnost České republiky na dalších pět let v situaci, která je mezinárodně těžká. Tak já věřím, že lidé k tomu druhému kolu dorazí a budou volit. Přímá demokracie je zodpovědnost, ale vyžaduje občanskou aktivitu a rozvahu," dodal.

Do budovy základní školy dorazil sám a pěšky. "Já jsem kus dojel a zbytek došel a minul jsem se tady se svou manželkou. My jsme vždycky chodili volit spolu, vlastně i minule, ale jak máme to malé děcko, se kterým jezdíme, tak ono je to takové nepříjemné. Často tam jsou kamery, vznikají z toho fotky, tak manželka byla odvolit o 20 minut dřív a teď čeká na dětském hřišti. Tak se na ni těším," řekl.

Na dotaz ČTK odpověděl, že základní vojenskou službu neabsolvoval, protože ji zákon zrušil dřív, než ji měl nastoupit. "Já jsem ročník 1980. A v momentě, kdy jsem byl u odvodu a byl jsem odveden, jsem nastoupil ke studiu dvou vysokých škol: husitské teologické a filozofické. A než jsem dostudoval, poměrně v řádných termínech, tak už byla vojenská povinnost zrušena a neabsolvoval jsem vojenskou službu," řekl.

Fischer: Můj hlas šel Petru Pavlovi, kampaň před druhým kolem byla plná emocí

Senátor a neúspěšný prezidentský kandidát z prvního kola Pavel Fischer (Nezávislý) dnes podle očekávání hlasoval pro bývalého vysokého armádního představitele Petra Pavla. ČTK po volbě v pražských Pitkovicích řekl, že kampaň před druhým kolem volby prezidenta byla plná emocí a někdy za hranou, na čemž podle něj nese vinu zejména předseda ANO Andrej Babiš. Fischer také vyzval občany, aby šli k volbám. V prvním kole skončil Fischer na čtvrtém místě se ziskem 6,75 procenta hlasů.

"Já jsem rád, že máme volby, že máme svobodné volby, že si máme možnost vybrat, a já jsem měl jasno, můj hlas šel pro Petra Pavla," řekl Fischer. Zároveň vyzval voliče, aby šli k volbám. "On se totiž každý hlas počítá," řekl.

V druhém kole podpořil Pavla, se kterým jezdil do regionů a účastnil se velkých mítinků včetně čtvrtečního na pražském Staroměstském náměstí. "Viděl jsem, že lidé mají na jednu stranu obrovskou naději, že by volby mohly být opravdu rozhodnutím pro budoucnost ČR naprosto zásadním. Na druhou stranu jsem viděl rostoucí nervozitu, plakáty, kde se vyhrožovalo válkou," řekl Fischer.

V kampani se podle něj zejména Andrej Babiš se svými podporovateli dostávali "za hranu" toho, co je ve volbách běžné. "To znamená, používali ty nejtěžší prostředky k tomu, aby mobilizovali, a to negativním způsobem. Myslím si, že to nebyl dobrý příklad politické kultury tak, jak já si ji představuji," řekl Fischer. Kampaň podle něj měla "našlehat" emoce. "Když se to přežene, tak mohou (emoce) směřovat k hysterii nebo obavám občanů. Za mě to nebylo v pořádku a mám za to, že na tom mají podíl oba tábory, ale zejména tábor A," řekl.

Oba kandidáti budou mít v případě vítězství podle Fischera jinou legitimitu než současná vláda. Zatímco Babiše podporuje opoziční poslanecký klub ANO, tak Pavla zase desetitisíce občanů, kteří se podepsali pod jeho kandidaturu. "Vláda tak v osobě prezidenta bude mít v obou případech aktéra, který s ní nebude vždy souhlasit. A tak je to v pořádku," dodal Fischer.

