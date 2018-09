Berlín - Schůzkami s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem dnes vyvrcholila třídenní oficiální návštěva prezidenta Miloše Zemana ve spolkové republice. S oběma politiky se bavil především o ekonomice, migrace byla jen okrajovým tématem. Celou cestu považuje Zeman za velmi úspěšnou, uskutečnila se podle něj bez incidentů.

"Jsem rád, že jsme se opět viděli, bylo to přátelské setkání," uvedl Zeman o zhruba půlhodinové odpolední schůzce s šéfkou německé vlády, která ho přivítala v češtině slovy "dobrý den". Se čtyřiašedesátiletou političkou, která kdysi studovala v Česku, se shodl mimo jiné na odmítavém postoji k protekcionistické politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vzájemné hospodářské vztahy označil za velmi dobré. Poznamenal také, že je pro zrušení sankcí vůči Íránu.

Opakovaně během své návštěvy Zeman vyjádřil obavu z další hospodářské krize. "Mimochodem, mám obavu, že přijde nová světová hospodářská krize, protože jakákoliv světová hospodářská krize je způsobena blbostí politiků a blbostí bankéřů," řekl ve čtvrtek Zeman zástupcům německých firem, které investují v Česku.

S německým prezidentem Steinmeierem, který ho dnes před zámkem Bellevue přivítal s vojenskými poctami, diskutoval Zeman také o ekonomice a zároveň o situaci v Evropské unii nebo česko-německých vztazích. Spolkový prezident na úvod společného jednání poznamenal, že Česko a Německo společně nesou zodpovědnost za překonání evropské krize a za to, aby Evropa nebyla znovu rozdělena na Východ a Západ. Zeman pak v debatě znovu odmítl zabývat se otázkou válečných reparací, o nichž nyní mluví Polsko, a podotkl, že se minulost má ponechat historikům.

Pokud jde o německou vnitropolitickou situaci, vyjádřil Zeman na podvečerní tiskové konferenci přání, aby v zemi dál pokračovala koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). Vyjádřil také sympatike k protestní Alternativě pro Německo (AfD), pokud jde o její protiimigrační politiku. Zároveň prohlásil, že ve svém programu strana odsuzuje Benešovy dekrety. Strana se však ve svém dlouhodobém ani loňském předvolebním programu o tématu vůbec nezmiňuje.

Na závěr své cesty, při níž ve čtvrtek navštívil i Braniborsko, se dnes v podvečer Zeman setkal s bývalým kancléřem Gerhardem Schröderem, kterého označil za jednoho ze svých dvou největších německých politických přátel. Tím druhým je někdejší eurokomisař pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen, s nímž jednal ve středu.

Návštěva Německa byla třetí ze Zemanových cest do sousedních zemí od jeho letošního znovuzvolení do funkce. Zatím takto navštívil Slovensko a Polsko, do Rakouska se chystá na jaře příštího roku.