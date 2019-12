Zeman navrhl Válkovou na ombudsmanku, opozice to nevítá

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes Poslanecké sněmovně navrhl na post veřejné ochránkyně práv bývalou ministryni spravedlnosti a současnou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou (ANO). Zeman to uvedl v dopise poslancům. Dopis zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Napsal v něm, že chtěl navrhnout dva kandidáty, jeden z nich ale kandidaturu odmítl. V krátkém čase poté neměl dost času najít jiného vyhovujícího kandidáta.

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát. Hlava státu i horní komora Parlamentu mohou předložit po dvou kandidátech, zákon připouští shodné návrhy. Funkce ombudsmana je neslučitelná s poslaneckou, kterou Válková zastává v současnosti.

Zeman uvedl, že Válková je všeobecně známou a respektovanou osobností. "Jsem přesvědčen, že ji její dosavadní odborná praxe s konkrétními pozitivními výsledky a dlouholeté právní zkušenosti předurčují ke kvalifikovanému poskytování ochrany jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejných institucí, jak to pro takovou funkci zákon požaduje," uvedl Zeman.

Funkce zmocněnkyně pro lidská práva se Válková ujala letos v květnu, z rady pro lidská práva kvůli tomu odešel vysokoškolský učitel a filozof Daniel Kroupa, kterému vadí, že Válková byla před rokem 1989 v KSČ. Válková se na počátku 90. let angažovala v Občanském fóru a od ledna 2015 je členkou hnutí ANO, za které je od října 2013 poslankyní. Od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Sněmovna koncem listopadu po dvou neúspěšných pokusech na jaře a v létě vybrala novou zástupkyni ombudsmanky. Stala se jí Monika Šimůnková, která v minulosti také působila ve funkci zmocněnkyně vlády pro lidská práva v době kabinetu Petra Nečase (ODS).

Opozice nevítá Zemanův návrh Válkové na ombudsmanku

Předsedové opozičních stran se příliš neztotožňují s návrhem prezidenta Miloše Zemana, aby se veřejnou ochránkyní práv stala poslankyně ANO Helena Válková. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf Pirátů Ivan Bartoš poukázali na její členství v KSČ, podle předsedy ODS Petra Fialy jde o politickou trafiku. Lidovecký předseda Marek Výborný označil Válkovou za jednu z relevantních kandidátek, handicapem ale podle něj je, že je politickou osobností.

Zeman v dopise poslanců napsal, že bývalá ministryně spravedlnosti a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva Válková je všeobecně známou a respektovanou osobností. Kritici upozornili naopak na to, že odmítla senátní ústavní žalobu na Zemana jako pokračování boje o prezidentský úřad, nebo na výrok, že "ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo", za který se později omluvila.

"Mám za to, že existují vhodnější kandidáti než paní Válková, která má pošramocenou pověst členstvím v KSČ, vykazuje vysokou argumentační pružnost v případě, kdy je potřeba omlouvat problémy premiéra, či pronáší podivné výroky o budoucích výsledcích nezávislých soudních řízení. K hodnocení kvalit kandidátů bude vhodné počkat až poté, co dorazí nominace ze Senátu," napsal ČTK Bartoš. Senát navrhl Víta Alexandera Schorma, který je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva, a advokáta Jana Matyse.

Také KDU-ČSL chce vyčkat s rozhodnutím o podpoře do doby, než budou jisté návrhy Senátu. "H. Válkovou vnímáme jako jednu z relevantních kandidátek. Určitě je jejím možným handicapem skutečnost, že je politickou osobností," uvedl na dotaz ČTK Výborný.

"Je to politická trafika pro H. Válkovou, proti nimž tak vehementně ANO brojilo před volbami. Andrej Babiš (ANO) si zprivatizoval svými věrnými půlku republiky, nyní chce i úřad ombudsmana," poznamenal v reakci pro ČTK Fiala. "Zatímco současná ombudsmanka byla za minulého režimu vězněna, paní Válková byla členkou KSČ. Nemyslím si navíc, že by veřejným ochráncem práv měl být někdo, kdo už dopředu ví, jak dopadnou trestní stíhání," uvedla na twitteru Pekarová Adamová.

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát. Hlava státu i horní komora Parlamentu mohou předložit po dvou kandidátech, zákon připouští shodné návrhy. Funkce ombudsmana je neslučitelná s poslaneckou, kterou Válková zastává v současnosti.

Zástupci spolků a menšin vidí navržení Válkové jako dobrou volbu

Zástupci některých nevládních organizací a menšin považují navržení vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) na ombudsmanku za dobrou volbu. Většinou je nepřekvapilo. Za její působení v roli zmocněnkyně pro lidská práva ji převážně chválí. ČTK to dnes řekli oslovení zástupci několika organizací. Bývalou ministryni spravedlnosti a nynější poslankyni ANO Válkovou na veřejnou ochránkyni práv navrhl prezident Miloš Zeman. Jako lidskoprávní zmocněnkyně působí od května.

"Paní profesorka Válková je člověk, který může funkci vykonávat. Ombudsman by neměl být aktivistický a sám se vlamovat do určitých záležitostí. Nemá nic explicitně řešit. Jeho hlavním úkolem je chránit lidi před úředníky, ne vstupovat do politiky. Dostává se pak zbytečně do sporů," řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Věří, že Válková by jako aktivistka nepůsobila. Veřejný ochránce má na starosti dohled nad dodržováním práv zdravotně postižených.

Návrh Válkové na kandidátku na ombudsmanku nepřekvapil Czeslawa Walka ze spolku Prague Pride a z Koalice za manželství. "Tato volba se dala očekávat. Je to zkušená politička, což může pomoci. Anna Šabatová byla často blokována, což u paní Válkové být nemusí," uvedl Walek. Podle něj se dá nejspíš předpokládat, že by se Válková i jako ombudsmanka věnovala dál tématům, na která se zaměřila už jako zmocněnkyně. Díky působení v politice by mohla získat pro určité věci podporu a mohla by případných změn snadněji dosáhnout, míní Walek.

Koalice za manželství prosazuje možnost sňatků i pro gaye a lesby. Válková po nástupu do funkce zmocněnkyně řekla, že prosazování manželství i pro homosexuály mezi její priority nepatří a soustředit se chce na seniory či děti. Před nedávnem oznámila, že navrhne zřízení postu dětského ombudsmana. Vláda by na její popud měla jmenovat také koordinátora, který by se zaměřil na sjednocení agendy péče o ohrožené děti. Zřízení postu dětského ochránce i sjednocení péče dlouhodobě doporučuje vládní výbor pro práva dítěte.

"S paní Válkovou spolupracujeme. Jako zmocněnkyně pro lidská práva agendu dětského ombudsmana i koordinaci péče o ohrožené děti posouvá výrazně kupředu," uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková z výboru. Válkovou si na pozici ombudsmanky dokáže představit.

Návrh uvítala Edita Stejskalová z rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Ani ji nominace nepřekvapila. "Paní Válková by byla skvělá. Je to nesmírně pracovitý a fundovaný člověk. Jako zmocněnkyně ve srovnání s jejími předchůdci agendu výrazně posunula. Měla i řadu doporučení pro občanskou část rady (zástupce romských organizací)," řekla Stejskalová. Zmínila nedávný návrh Válkové na odškodnění za protiprávní sterilizace.

Jmenování Válkové zmocněnkyní pro lidská práva vyvolalo na jaře kritiku části expertů na sociální problematiku, některých romských zástupců či pravicové opozice. Kritici poukazovali mimo jiné na to, že se Válková lidskoprávní agendě předtím nikdy nevěnovala. Výhrady měli i k některým jejím vystoupením.