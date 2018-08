České Budějovice - V Českých Budějovicíh začal agrosalon Země živitelka. Prezident republiky Miloš Zeman při slavnostním zahájení znovu podpořil výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) přislíbil pomoc zemědělcům postiženým letošním suchem, konkrétní opatření však neuvedl. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek uvedl, že i přes sucho není situace s úrodou obilovin katastrofální. Před zahájením pouštělo několik žen z megafonu Modlitbu pro Martu. Na přijíždějícího prezidenta volaly "Hanba". Ministerstvo zemědělství nepočítá s pokračováním dotačního programu na obnovu kapliček. Exministr Jurečka chce kvůli tomu interpelovat Tomana.

"Pokud jde o sucho, chtěl bych jenom připomenout, že jsou kroky malé a kroky velké. Takovým maličkým krokem, který byl v mé kompetenci, bylo, že jsme v lánském parku obnovili zanedbaný rybník, který měl propustné dno," řekl Zeman, který podobné kroky doporučil každému, kdo má možnost.

"A velký krok může být koridor spojujíc Dunaj s Odrou," dodal. Připomněl, že bývalý ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) uvedl, že tento koridor by mohl přinést vodu na jižní Moravu. "Doufám, že bude mít Mirek Toman stejný názor," uzavřel prezident.

Video: Prezident Zeman na Zemi živitelce

23.08.2018, 18:22, autor: Václav Koblenc, zdroj: ČTK

Ještě před zahájením pouštělo několik žen na výstavišti z megafonu skladbu Modlitba pro Martu, po příchodu prezidenta pódium skandovaly "Hanba", hudbu však vypnuly. V rukou měla jedna z nich transparent s protibabišovským a protizemanovským nápisem. Prezident veřejně nevystoupil na akcích k 50. výročí okupace ruskými vojsky v roce 1968.

"Plody naší země? Zeman zasel zášť a můj strach o děti. Bureš sklidil kolektivní ztrátu paměti," píše se na transparentu. "Hanba" následně volaly i při vystoupení předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD).

Na zahájení agrosalonu přijel i bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj příroda dokazuje, že je mocná proti tomu, co dokážou udělat sami lidé. Informace o letošní horší úrodě jsou pak podle něj na úrovni statistické chyby. Ocenil robustnost českého zemědělského sektoru.

Toman ocenil práci českých zemědělců, kteří podle něj sklízeli úrodu v extrémním počasí. "Věřím, že i potravináři zvládnou zpracovat úrodu, na kterou se jejich kolegové nadřeli," řekl ministr.

Na šestidenní Zemi živitelce se představí 550 vystavovatelů z více než 20 zemí, organizátoři očekávají, že zemědělskou a potravinářskou výstavu navštíví jako v minulých letech přes 100.000 lidí.

Agrosalon připomene historii českého zemědělství. Národní zemědělské muzeum vystaví přes 100 let staré motorové pluhy Praga K a Excelsior P, historické traktory a žentoury. Zájemci se ale budou moci podívat i na nové technologie, jako jsou čidla pro kontrolu půdy, samořiditelné traktory s vestavěnou GPS, drony s kamerou nebo automatický systém dojení.

Mezi zajímavosti patří mlátička CR10.90 zapsaná v Guinnessově knize rekordů, za osm hodin sklidila téměř 800 tun pšenice. Lidé uvidí i nový stroj Holmer na sklízení cukrové řepy, který váží 32 tun a dokáže za hodinu vyorat řepu z 36.000 metrů čtverečních.

Poprvé bude na Zemi živitelce pavilon nejlepších českých vín či prezentace anguského skotu. V areálu bude přes 100 venkovních kotců pro hospodářská zvířata. V amfiteátru si lidé prohlédnou práškovací letadlo Čmelák. Do programu patří i ukázky stříhání a dojení koz či ovcí. Základní vstupné je stejné jako loni, 140 korun.

Ministerstvo zemědělství ruší program na obnovu kapliček

Ministerstvo zemědělství nepočítá s pokračováním dotačního programu na obnovu kapliček, cest nebo regionálních zemědělských muzeí. ČTK to dnes sdělil vedoucí tiskového odboru úřadu Václav Tampír. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce kvůli tomu interpelovat jak současného ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD), tak premiéra Andreje Babiše (ANO). Program spouštěl Jurečka, každoročně v něm byly stovky milionů korun.

"Program Obnova a údržba kulturních a venkovských prvků je z rozhodnutí již předchozího ministra (Jiřího) Milka (za ANO) ukončen a v roce 2019 již nebude vypsán, dobíhat budou pouze platby na letos přijaté žádosti," sdělil ČTK Tampír. V letošním roce ještě ministerstvo schválilo žádosti za 129 milionů korun, které proplatí.

Ministerstvo kultury, pod které by program mohl teoreticky spadat, ČTK sdělilo, že speciální dotační program od ministerstva zemědělství přebírat nebude. "Ministerstvo kultury má svoje vlastní dotační finanční programy, z nichž se obnova kapliček, které jsou kulturními památkami, již dávno podporuje," řekla ČTK mluvčí resortu Simona Cigánková.

Jurečka o tom chce s Tomanem mluvit. "Mají něco napsáno v programovém prohlášení vlády, kde o kultuře hovoří poměrně intenzivně, a tady prostě najednou dochází k zásadnímu obratu," domnívá se místopředseda KDU-ČSL. Podle něj by se mělo v rozpočtu ministerstva zemědělství najít alespoň 200 milionů korun na pokračování programu, například na pomoc regionálním zemědělským muzeím, na opravy polních cest nebo odpočinkových míst. " To všechno nyní hážou do koše," dodal Jurečka.

Program byl podle něj pro regiony přínosný i tím, že šlo o malé projekty, které dělali místní truhláři nebo tesaři.