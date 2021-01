Zeman na novoroční oběd pozval jen Vondráčka, Vystrčil to neřeší

Praha - Sněmovní volby, koronavirová krize a zahraniční politika by podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) měly patřit mezi témata jeho novoročního oběda s prezidentem Milošem Zemanem. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pozvání na tradiční oběd hlavy státu s šéfy komor Parlamentu nedostal, ale nijak to neřeší, řekl dnes ČTK.

Podle předsedy Sněmovny je škoda, že nebyl pozván šéf Senátu, s nímž má Zeman napjaté vztahy zhruba od poloviny minulého roku a přestal ho zvát i na schůzky ústavních činitelů ke koordinaci zahraniční politiky. Vondráček to nepřičítá Vystrčilově cestě na Tchaj-wan, která se uskutečnila k nelibosti pevninské Číny i prezidenta, ale spíše některým ostrým vyjádřením Vystrčila na adresu hlavy státu. Vondráček zároveň zdůraznil, že v této věci nechce mluvit za Zemana.

"Já to nijak neřeším," řekl Vystrčil k tomu, že nedostal pozvání. Uvedl, že ke své funkci přistupuje profesionálně a v případě, že je potřebné debatovat s jiným ústavním činitelem, tak tak učiní. Současného stavu lituje jen kvůli tomu, že "vyvolává pocit, že tady nejsou schopni se lidé domlouvat, nejsou schopni se navzájem tolerovat, nejsou schopni překročit nějaké mantinely nebo nějaké své osobní pocity".

"Když se dozvěděla moje manželka, že jsem pozvání nedostal, tak mi slíbila, že až se vrátím domů na víkend, tak že mi uvaří něco dobrého. Vzhledem k tomu, co mi slíbila moje manželka, tak ta moje bolest zeslábla a na to jídlo se v sobotu nebo v neděli těším," řekl s úsměvem Vystrčil.

Loni na novoroční oběd Zeman pozval Vondráčka i předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS), který tehdy na Hradě dostal dopis z čínského velvyslanectví s varováním před misí na Tchaj-wan. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel. Hrad podle Vystrčila nevyjasnil okolnosti vzniku dopisu z čínského velvyslanectví. Předseda Senátu po cestě na Tchaj-wan v září uvedl, že Zeman při své kritice této mise třikrát lhal.

Zeman zval předsedy parlamentních komor na novoroční obědy pravidelně, podobně jako jeho předchůdci. Výjimkou byl rok 2018, kdy se nekonal. Mluvčí prezidenta to zdůvodnil zaneprázdněností hlavy státu. Tehdejší předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) ovšem nebyl zván ani na jiné akce Hradu. Dal to do souvislosti se svou kritikou prezidentova propojení s nynějším premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Zemanova chování k expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD).