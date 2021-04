Zeman na Babišův návrh odvolal Blatného z funkce

Praha - Jan Blatný (za ANO) dnes po zhruba pěti měsících skončil jako ministr zdravotnictví. Novinářům řekl, že prezident Miloš Zeman ho na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) z funkce odvolal. Čtvrtým ministrem zdravotnictví v nynější vládě se stal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Blatný řekl, že své odvolání chápe jako politické rozhodnutí, na které měl Babiš právo. "Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval na podkladě odborných dat a analýz," uvedl. Babišův krok se podle něj dá interpretovat tak, že podle premiéra je už země v rámci epidemie covidu-19 z nejhoršího venku.

O odvolání se Blatný dozvěděl v úterý večer od Babiše, který ho pozval na osobní schůzku. "Důvody vám asi sdělí sám premiér. Rozhovor, který jsme měli, byl o vzájemné možnosti spolupráce a politických otázkách. Dál se vyjadřovat nechci," uvedl. Po úterním jednání vlády před 19:00 Blatný řekl, že o jeho výměně, o které spekulovala celý den média, se na několika jednáních s Babišem do té doby nehovořilo. Na záležitost se sám neptal.

Blatný nechtěl komentovat, zda končí na přání prezidenta. "Protože tuto informaci nemám," uvedl. Zeman zhruba před měsícem řekl, že by Blatný měl odejít kvůli názoru na ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Odmítáním látky podle něj nese odpovědnost za úmrtí lidí v Česku. Blatný trvá na tom, že ruská očkovací látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Babiš poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19. "Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují. Podobně je to i s léky proti covidu," řekl dnes Blatný. Doplnil, že u léku si musí být jist, že nejen pomůže, ale také neublíží.

Dětský hematolog Blatný byl ministrem v Babišově vládě od loňského 29. října, kdy se stal třetím ministrem zdravotnictví v krátké době. Nejdříve v září rezignoval Adam Vojtěch (ANO). Jeho nástupce Roman Prymula (za ANO) skončil zhruba po měsíci poté, co se v médiích objevily fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která musela být kvůli vládním opatřením uzavřená.

Občany Blatný vyzval, aby nadále v boji proti covidu-19 respektovali vládu i nové vedení ministerstva. "Ať už bude v jeho čele kdokoliv, teď to potřebujeme. Jsme sice z nejhoršího venku, ale pořád je to velmi závažná situace. Potřebujeme, abychom všichni táhli za jeden provaz," uvedl. Proto od něj nelze čekat negativní komentáře k ministerstvům, vládě nebo prezidentovi, doplnil.

Vstupu do vlády ANO a ČSSD nelituje. "Jinde bych takovou zkušenost určitě nezískal. Určitě toho nelituji a je to něco, co považuji sám pro sebe za přínos," uzavřel.

Hamáček respektuje právo ANO vyměnit ministra, Arenbergera má za odborníka

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček respektuje právo koaličního partnera vyměnit ministra. ČTK napsal, že věří, že Arenberger naváže na práci Blatného.

"Pan Arenberger je odborník. Věřím, že naváže na práci ministra Blatného a podaří se mu dotáhnout do úspěšného konce boj s epidemií," uvedl Hamáček.