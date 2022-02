Zeman míní, že o Hrad se budou ucházet i Středula, Dlouhý a Babiš

Praha - Prezident Miloš Zeman míní, že v prezidentských volbách budou kandidovat také odborový předák Josef Středula, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Tito lidé, a také někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková mají šanci být zvoleni, řekl Zeman v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zemanova nástupce budou obyvatelé vybírat za necelý rok.

Dosud se přihlásilo do prezidentské soutěže podle Zemana "několik šašků". "Nejzdvořilejší, co udělám, bude, když o nich nebudu mluvit," poznamenal. Jak uvedl, jediné jeho sympatie má Vitásková, kterou ocenil za postup proti takzvaným solárním baronům. "Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily," uvedl prezident.

Středulu, jak Zeman řekl, by tipoval jako zástupce levice, Dlouhého jako kandidáta pravice a Babiše jako představitele politického středu. "Tito tři kandidáti plus Alena Vitásková, a to už máme čtyři, mají šanci být zvoleni," uvedl prezident. Osobně by nyní dal Zeman hlas Babišovi, když sdělil, že předseda ANO u něho navzdory některým chybám "zatím mírně vede". Zeman je přesvědčen o tom, že Babiš do prezidentské kampaně půjde.

Bývalý ministerský předseda se opakovaně nechtěl vyjádřit, zda do klání o pozici hlavy státu půjde. Vzkázal, že kandidaturu zváží po poradě s rodinou a o rozhodnutí bude informovat v září.

Vedle Vitáskové zatím ohlásili kandidaturu matematik a podnikatel Karel Janeček nebo zakladatel a šéf technologické firmy IDC-softwarehouse Karel Diviš. Komunisté vyšlou do volby svého bývalého místopředsedu Josefa Skálu. Naopak někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil, že kandidovat nebude, byť o tom uvažoval.

Ve veřejném prostoru znějí jména tří desítek možných účastníků klání o Pražský hrad. Někteří již prezidentskou kampaň zahájili, sbírají podpisy voličů pod kandidátní petici nebo si založili volební stránky, další s definitivním oznámením svého zájmu vyčkávají. K adeptům by mohli patřit někdejší vysoký představitel NATO i české armády Petr Pavel, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová nebo advokátka Klára Long Slámová.