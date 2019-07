Zeman jmenoval velvyslance v Paříži, rýpl do Babiše

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že s potěšením jmenoval někdejšího šéfa rádií Evropa 2 či Frekvence 1 Michela Fleischmanna velvyslancem v Paříži. Přítomnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) poté v projevu na francouzské ambasádě řekl, že takto má vypadat spolupráce s vládou. Narážel tak na návrh na výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), kterému prezident přes měsíc nevyhověl. Babiš dnes bude záležitost se Zemanem probírat na Pražském hradě. Podle informací ČTK zatím Fleischmann nemá agrément, tedy souhlas přijímací země.

Zeman na recepci u příležitosti státního svátku Francouzské republiky řekl, že dobré česko-francouzské přátelství je nutné demonstrovat nejen slovy, ale i činy. "Toho času mi vláda navrhla a já jsem s potěšením jmenoval Michela Fleischmanna velvyslancem ČR ve Francii. Přesně takhle, pane premiére, má vypadat spolupráce mezi vládou a prezidentem," řekl.

I ve zbytku řeči Zeman de facto upozorňoval na výhrady, které má k výměně Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. "Michel Fleischmann není politický trafikant," uvedl Zeman. Nového velvyslance označil za v dobrém smyslu frankofila a člověka, který zná řeč a má ve Francii kontakty. "Je určitě přesným opakem politických velvyslanců. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci," konstatoval.

Zeman již přes měsíc nevyhověl návrhu Babiše na odvolání Staňka, ačkoliv podle ústavy nemá možnost návrh odmítnout a podle ústavních právníků má konat bez zbytečného odkladu. Minulý týden k tomu Zeman uvedl, že člen protikorupční vlády by neměl končit, pokud odhalí korupci. Ke kandidátovi ČSSD na Staňkova nástupce Šmardovi zase namítá, že na oblast kultury není odborníkem. ČSSD trvá na tom, že reprezentanty do vlády si má vybírat sama, kvůli situaci zvažuje odchod z kabinetu s ANO.

Velvyslancem ve Francii byl dosud Petr Drulák. Do Paříže nastoupil na začátku roku 2017. Média upozorňují, že Fleischmann patřil mezi Zemanovy podporovatele v prezidentské kampani a do čela ambasády ho prosazovala právě hlava státu.

Na webu ministerstva zahraničí se obecně uvádí, že o jmenování velvyslance lze informovat až poté, co prezidentská kancelář po obdržení agrément od přijímající země vyhotoví listiny, které pověřují velvyslance a doporučují ho hlavě přijímajícího státu. "Předčasné zveřejnění jména velvyslance neodpovídá etiketě v mezinárodních vztazích. Důvodů je více, především by tento krok nediplomaticky omezil možnost tichého neudělení agrément. Hostitelská země to může oprávněně vnímat jako tlak na přijetí navržené osobnosti, což by nepřispělo k budování vztahů mezi oběma státy," uvádí ministerstvo

Fleischmann se narodil v roce 1952 v Praze, kde prožil podstatnou svého dětství. Od poloviny 60. let žil ve Francii, kde jeho otec pracoval jako kulturní rada na československém velvyslanectví. Po potlačení pražského jara v srpnu 1968 se jeho rodina rozhodla ve Francii usadit natrvalo. Fleischmann vystudoval moderní francouzskou literaturu na pařížské Sorbonně a kariéru začínal ve francouzském státním rozhlase jako režisér. Je rovněž překladatelem. Do francouzštiny mimo jiné přeložil básně Jaroslava Seiferta a řadu dalších děl.

Po roce 1989 se vrátil zpět do České republiky a založil zde první soukromou rádiovou stanici - Evropu 2. Následně vybudoval celý mediální dům, do kterého spadají značky jako Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, Dance rádio či rádio ZET. Loni převzal nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za přínos a celoživotní dílo.