Zeman jmenoval Procházku novým rektorem Univerzity Palackého

Praha - Novým rektorem Univerzity Palackého (UP) v Olomouci se od 1. května stane Martin Procházka. Dosavadního děkana Fakulty zdravotnických věd do funkce dnes jmenoval prezident Miloš Zeman. Procházkovo funkční období by mělo trvat do konce dubna 2025.

Ve funkci rektora Procházka střídá Jaroslava Millera, který se postavil do čela školy v roce 2014 a měl ji vést do roku 2022. Ve svém druhém volebním období ale Miller loni nečekaně oznámil rezignaci ke konci letošního dubna. Svůj krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Po zvolení Procházky uvedl, že ho zná jako uvážlivého kolegu, pod jehož vedením se bude univerzita nepochybně dál rozvíjet.

Jedenapadesátiletý Procházka slíbil, že se zasadí o zklidnění situace na univerzitě, bude nabízet transparentnost a komunikaci. Zasadit se chce také o to, aby se UP stala silnou institucí a podílela se významným způsobem na společenském dění s evropským přesahem.

Akademický senát Procházku zvolil ve druhém kole volby, kde porazil Tomáše Opatrného z přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti. Vítěz získal ve druhém kole 14 hlasů. Rektora vybíralo 24 členů akademického senátu, dva hlasy byly neplatné. Volbu senátu v pondělí odsouhlasila vláda.

V novodobé éře obnovené olomoucké univerzity stanulo v jejím čele od roku 1946 dvanáct rektorů a dvě rektorky, Martin Procházka bude patnáctým v řadě. Řídit bude univerzitu, na které v současnosti na osmi fakultách studuje více než 22.000 studentů a pracuje téměř 4000 zaměstnanců.

Nový rektor UP nastupuje s novým týmem, opouští funkci děkana

S novým týmem nastoupí od soboty do čela Univerzity Palackého (UP) nový rektor Martin Procházka, jehož jmenování dnes schválil prezident Miloš Zeman. Univerzitu čeká po příchodu Procházky na rektorát zároveň personální rošáda. O svého děkana totiž přijde fakulta zdravotnických věd, v jejímž čele dosud Procházka působil. Nového předsedu si bude muset hledat i Akademický senát UP, neboť jeho stávající šéf Michal Malacka se stane jedním z prorektorů. Na samotném rektorátu chystá nový rektor audit, razantní personální změny však na tomto úseku neplánuje. Procházka to řekl v rozhovoru pro ČTK.

Procházka byl do funkce rektora zvolen na konci března a jeho funkční období potrvá do 30. dubna 2025. Ve funkci střídá Jaroslava Millera, který měl UP vést do roku 2022. Loni v prosinci však nečekaně oznámil rezignaci ke konci letošního dubna. Odůvodnil ji obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Prioritou pro nově zvoleného rektora bude celkové zklidnění situace, vyostřené kvůli sporům ohledně CATRIN, a návrat studentů do výuky. "Musíme se vyrovnat nejen s vnitřními spory, ale především s následky pandemie. Máme před sebou důležitý úkol podpořit naše studenty, kteří prakticky přišli o tři semestry, aby ve studiu pokračovali," uvedl Procházka.

Jednání o CATRIN, které dosud podle něj neúměrně zatěžovaly porady vedení, chce vyčlenit mimo běžnou agendu univerzity. "Neexistuje jednoduché řešení, obě strany mají svým způsobem pravdu a cítí křivdu. Přesto věřím, že najdeme společný průnik. Chtěl bych se opřít o Akademický senát, který mi pomůže s rozhodnutím v této věci," dodal nově zvolený rektor. Doufá také, že bude žaloba ze strany přírodovědecké fakulty stažena a celá věc se vyřeší na akademické půdě.

Tým prorektorů má již zvolený. Prorektorem pro strategii a vnější vztahy bude Malacka, který zároveň skončí v pozici předsedy Akademického senátu. Ze stejných důvodů ukončil své působení v senátu i další z členů prorektorského týmu Vít Procházka, který se bude věnovat komunikaci a záležitostem studentů. Prorektorem pro doktorská studia a projektovou činnost bude Dušan Lužný, studijní záležitosti bude mít na starosti Vít Zouhar a legislativu a organizaci Zdenka Papoušková. Internacionalizaci dostane na starost Jiří Stavovčík a oblast vědy a výzkumu Zdeněk Hradil.

"Informační technologie, ekologické otázky a oblast udržitelného rozvoje bude mít ve své gesci můj protikandidát Tomáš Opatrný z přírodovědecké fakulty, už během volby jsem totiž vnímal, že se naše programy nejvíce sbíhají," dodal Martin Procházka.

S nástupem na pozici rektora opouští Procházka zároveň funkci děkana fakulty zdravotnických věd (FZV UP). Odchází i proděkan fakulty Jiří Stavovčík, který se stane prorektorem. "Fakultu do zvolení nového děkana povede proděkan Jiří Vévoda. "Přihlášky kandidátů na pozici děkana by měli uchazeči podat do 14. května a nejpozději 14. června bychom se měli dozvědět jméno nového děkana, na němž se shodnou členové Akademického senátu FZV UP," uvedl Procházka.