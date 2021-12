Zeman jednal v Lánech s kandidátem na ministra školství Gazdíkem

Lány (Kladensko ) - Za prezidentem Milošem Zemanem dnes do Lán dorazil místopředseda STAN Petr Gazdík, který je kandidátem na ministra školství v nově vznikající vládě koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN. Na twitteru to oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Pokračuje tak cyklus schůzek prezidenta s členy budoucí vlády, který začal v pondělí a měl by skončit v pátek 10. prosince. Dnes odpoledne má přijmout Zeman ještě kandidátku na ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Kandidát na ministra školství Gazdík už dříve řekl, že koaliční smlouva nově vznikající vlády předpokládá, že školství se musí v následujících letech výrazně změnit. Za hlavní cíle označil snížení nerovností ve vzdělávání, zvýšení motivace žáků a změny v obsahu výuky. Důležité je podle něj to, aby úsilí o modernizaci bylo kontinuální, protože absolventi vyjdou ze škol až po letech, takže výsledky změn se ukážou až potom. Chtěl by proto navázat na práci končícího ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a naplňovat cíle Strategie vzdělávání do roku 2030, kterou připravil.

Schůzky v Lánech se kvůli onemocnění prezidenta covidem-19 konají ve zvláštním režimu, kdy je prezident od ostatních oddělen plexisklovou bariérou. Ve stejné místnosti zpoza své izolace jmenoval Zeman v neděli předsedu ODS Petra Fialu premiérem.

Kandidáty na ministry začal prezident přijímat v pondělí, postupuje přitom podle abecedy. Na schůzce s ním se tak už vystřídali předseda Pirátů a kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš, nominant na ministra kultury Martin Baxa (ODS) a adept na ministra pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Ve středu v Lánech byli kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a nominantka na ministryni obrany Jana Černochová (ODS).

Pro senátorku Hubáčkovou jsou prioritami česko-polská dohoda o hnědouhelném dole Turów, dořešení loňské ekologické havárie na řece Bečvě a větší podpora alternativních zdrojů energie.

Seznam kandidátů na ministry předal Fiala Zemanovi v polovině listopadu. V minulém týdnu se nominace kvůli spekulacím o jeho podnikání vzdal místopředseda Starostů Věslav Michalik. Hnutí STAN na jeho místo vybralo bankéře Jozefa Síkelu. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) v úterý Zemanovi odeslal návrh na Síkelovo jmenování.