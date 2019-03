Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jednal s ruskou delegací vedenou ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Hrad poté informoval, že český prezident ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem, podle ruské agentury TASS Zeman s Manturovem hovořil o ruské účasti na modernizaci jaderných elektráren Temelín a Dukovany či na projektu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Na Pražský hrad Manturova doprovodili prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov a ředitel odboru mezinárodní spolupráce ruského ministerstva průmyslu a obchodu Michail Anisimov. České úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů člena ministrovy delegace. Podle serveru Deník N to byl někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov, který má být několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb.

"Pan prezident ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem, obchodní výměna roste. Konkrétně vyzdvihl investici v Prostějově," řekl ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. V Prostějově byla v úterý za účasti ruské delegace otevřena pobočka největšího ruského výrobce flexibilních obalů používaných například v potravinářském průmyslu Danaflex. Závod společnosti DGPack bude ročně vyrábět až 15.000 tun těchto obalů, zaměstná přes 200 lidí. Zeman při jednání s ruskou delegací ocenil i nárůst v oblasti turistického ruchu.

Manturov podle agentury TASS na Pražském hradě diskutoval o podmínkách účasti ruské agentury Rosatom na modernizaci českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany. "Zeman potvrdil připravenost posoudit účast Rosatomu v tendrech s podmínkou, že (ruská) společnost bude spolupracovat s českými partnery," citovala ruská agentura z informace ruského ministerstva průmyslu.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Stát chce kvůli novému bloku uzavřít smlouvu se skupinou ČEZ, prioritou jsou přitom Dukovany. Podle dřívějších informací se o stavbu bloku zajímá šest firem: americký Westinghouse, ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská společnost KHNP, čínská firma China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Ruský ministr se Zemanem mluvil i o plánu na stavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, který český prezident dlouhodobě prosazuje. "Denis Manturov potvrdil zájem Ruska účastnit se tohoto projektu. Očekává se, že v nejbližší době česká strana o něm předá ruské straně podrobnější informaci," uvedla podle TASS tisková služba ruského ministerstva.

Přípravy vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe mají zřejmě pokračovat pouze na propojení Dunaje a Odry. Centrální komise ministerstva dopravy v lednu navrhla kvůli vysokým nákladům dál nesledovat tzv. labskou větev.