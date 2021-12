Blažek odmítl, že by byl vyšetřován, s prezidentem probrali priority MSp

Lány (Kladensko) - Kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem odmítl, že by byl vyšetřován kvůli korupci či manipulacím s městským majetkem v Brně. O tom, že policie Blažka podezírá, psaly tento týden server Aktuálně.cz a deník Hospodářské noviny (HN). Prezident poslanci ODS poradil, aby se nenechal novináři udolat, doplnil Blažek. Za priority resortu považuje řešení situace soudních znalců či novelu zákona o státním zastupitelství.

Aktuálně.cz a HN uvedly na základě anonymních zdrojů, že Blažka podezřívá policie z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni v létě tato média uvedla, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek. Blažek dnes řekl, že neexistuje žádný případ "Blažek", ale pouze kauza "Hubálek".

"Já s panem Hubálkem nikdy nic nepáchal a téměř ho neznám. Je mi v podstatě jedno, co jako obviněný lže do protokolu, protože může legálně lhát," uvedl Blažek. Hubálek podle něj navíc netvrdí, že by něco s Blažkem páchal, ale jen to, že možná existovala určitá organizované skupina, kterou Blažek možná vedl. Opakovaně kritizoval autory textů s tím, že nemá žádnou kauzu, ale jen "dva novináře na hrbu". Vyjádření redakcí ČTK zjišťuje.

Se Zemanem záležitost krátce probrali. "Pan prezident je informován. zemanovsky mi poradil, ať se nenechám v žádném případě udolat českými novináři. Já mu slíbil, že nenechám," uvedl. Prezident se podle něj nezmínil o tom, že by kvůli mediálním informacím měl problém s Blažkovou ministerskou nominací. Blažka opakovaně podpořil předseda občanských demokratů a designovaný premiér Petr Fiala.

Blažek mluvil s prezidentem zhruba hodinu. "Bavili jsme se o stavu české justice, názor prezidenta je kritičtější než můj, ale to je myslím dlouhodobě známá věc," uvedl. Nutno je podle něj řešit situaci kolem soudních znalců. "Odmítají tu práci vykonávat v podmínkách, které jsou dnes," vysvětlil. Potřebná je podle něj i novela předpisu o státním zastupitelství, byť nemusí být složitá a dlouhá. Zavést by se měla funkční období vedoucích státních zástupců a výraznější by měla být odpovědnost státních zástupců za pochybení.

Zeman byl po dlouhé hospitalizaci a i navzdory nákaze covidem-19 ve formě, řekl Blažek. Na debaty s ministry je velmi dobře připraven. "Ty rozhovory pro nikoho nebudou jednoduché a jen tak formální," řekl. Debatu absolvovali kvůli izolaci prezidenta přes mikrofon a zábranu z plexiskla.

Odpoledne do Lán přijede poslankyně a starostka Prahy 2 Černochová. Ta ČTK sdělila, že by ráda Zemana seznámila se svou vizí pro resort obrany, která spočívá v systematickém navyšování rozpočtu dlouhodobě podfinancované armády, její modernizaci, zefektivnění akvizičních procesů a rozvoji využití moderních technologií, jako jsou třeba drony, robotické systémy nebo umělá inteligence. Za další priority označila podporu domácího obranného průmyslu a prohlubování transatlantické spolupráce. Spolupracovat chce i s dalšími demokratickými zeměmi, třeba s Izraelem.

Protože je Zeman kvůli onemocnění covid-19 v izolaci, jedná s kandidáty na ministry přes mikrofony. Při schůzce se odděluje zábrana z plexiskla.