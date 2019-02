Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne jednal s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) a senátory Tomášem Jirsou (ODS), Ladislavem Faktorem (nezávislý), Karlem Kratochvílem (ČSSD) a Jaroslavem Větrovským (za ANO) o kůrovcové krizi a zonách v Národním parku Šumava. O schůzce informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Brabec Zemana obeznámil s aktuálním vývojem kůrovcové kalamity v České republice, se senátory řešil jejich výtky k navrhované zonaci parku. Slíbil, že se po dohodě s obcemi na vymezení zón s účastníky dnešní schůzky znova sejde.

Brabec se zástupci dotčených obcí ohledně návrhu nového vymezení zón v národním parku v současnosti intenzivně jedná, příští týden by měl situaci řešit s radou Národního parku. "Obce momentálně posuzují náš návrh na jak zonace, tak stanovení klidových území," řekl ČTK ministr. "Samozřejmě je to debata, kdy někdo s tím je spokojený, někdo má pocit, že by ten rozsah měl být větší, nebo menší, ale já bych to považoval za naprosto odpovídající aktuální situaci," doplnil.

Návrh nového vymezení zón v národním parku předpokládá, že na kulturní krajinu, tedy především na osídlená místa, bude připadat jedno procento, což považují šumavské obce za málo. Návrh počítá s ponecháním 27 procent plochy pouze přírodním procesům. Stejných 27 procent by měla zabírat zóna přírodně blízká. V ní bude podle ministra zachována možnost zasahovat při kůrovcové kalamitě. Dalších 45 procent plochy parku má být v zóně soustředěné péče, v níž se bude mimo jiné smět těžit dřevo.

Návrh nových zón se podle připomínek může upravovat. Na začátku dubna návrh rada Národního parku projedná. Následně ministerstvo připraví příslušnou vyhlášku, aby mohl do konce května začít legislativní proces.

Národní park Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních. Nové vymezení zón vyplývá z novely o ochraně přírody schválené v minulém volebním období. Budou čtyři místo dosavadních tří. Novela stanovila nová pravidla pro všechny čtyři národní parky, tedy i v Krkonoších, Českém Švýcarsku a v Podyjí.