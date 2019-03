Karlovy Vary - Prezident Miloš Zeman při návštěvě Karlovarského kraje opět podpořil zachování těžby uhlí pro energetické využití. Podle něj obnovitelné zdroje energie nemají budoucnost. Sokolovsko se ale postupně připravuje na útlum těžby a v té souvislosti žádají místní politici vládu, aby vytvořila zdroje pro restrukturalizaci regionu po ukončení těžby.

"Patřím ke konzervativcům ve smyslu energetického mixu. Nejsem přesvědčen, že obnovitelné zdroje mají budoucnost, jejich rozmach je dán tím, že jsou dotovány," uvedl Zeman. Podle něj například solární panely mají být na střechách a nezabírat ornou půdu.

"Přečetl jsem si, že stále největším podnikem je v kraji Sokolovská uhelná a že průměrný plat je tam 34.000 korun. Proč tedy zabíjet slepici, která snáší zlatá vejce," řekl Zeman. Poukázal na to, že stejný problém řeší v sousedním Německu. "Ta hysterie, kterou vidím v Německu, špatně skončí. Už dnes mají nejdražší elektřinu. A až odstaví jaderné elektrárny, protože vítr občas nefouká a slunce nesvítí, tak ji budou dovážet. A odkud, když ne od nás, pokud neuděláme totéž," řekl Zeman

Podle současných odhadů by těžba v sokolovské hnědouhelné pánvi měla trvat ještě asi 20 let. Jenže s rostoucími cenami emisních povolenek a dalšími tlaky na útlum uhelné energetiky se může podstatně zkrátit. Zatímco poslanci, senátoři, starostové z Karlovarského kraje i představitelé kraje navrhují, aby stát na následnou restrukturalizaci využil peníze z emisních povolenek, ekologické organizace jsou proti. Hnutí Duha a Greenpeace naopak apelují na poslance a poslankyně, aby podpořili zrušení moratoria a zvýšení poplatků za těžbu. Podle nich by peníze z povolenek měly sloužit ve všech krajích.