Zeman je pro tvrdší styl boje s virem, v projevu vyzval k solidaritě

Praha - Prezident Miloš Zeman je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií nového typu koronaviru v České republice. Neosvědčil se totiž podle něj liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko, řekl dnes Zeman v pořadu Partie televize Prima. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl. V projevu k Velikonocům prezident Zeman vyzval k solidaritě.

"Náš plán by měl pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že ta epidemie ustupuje," prohlásil Zeman. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal.

Diskusi o tzv. promoření populace virem tento týden vyvolal výrok náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat. Zeman řekl, že se přiklání k "dosavadnímu restriktivnímu způsobu boje s epidemií". Češi by měli současná omezení vydržet, dodal Zeman. "Epidemie ustupuje, za několik týdnů tyto roušky sundáme," uvedl.

Prymula v rozhovoru pro DVTV uvedl, že názor na promoření společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených. Zeman dnes nechtěl údaje zpochybňovat. Řekl, že nikdo nenabídl jinou sadu dat než Čína. "Až je nabídne, tak o tom budu uvažovat," řekl. Odborníci by podle něj měli dodat alternativní data svědčící o opaku, jinak nespekulovat.

Poslanecká sněmovna měla podle prezidenta umožnit prodloužit nouzový stav, který v ČR platí od 12. dubna, rovnou do 11. května, jak žádal kabinet. Prezident očekává, že bude nutno nouzový stav znovu prodloužit a že odhlasované prodloužení do 30. dubna znamená, že se budou muset poslanci předtím opět sejít a budou riskovat nakažení. "Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné," uvedl.

Později Zeman ocenil, že opozice ve Sněmovně potvrdila zákony, jejichž prostřednictvím chce vláda řešit ekonomické dopady epidemiologických opatření. Při hodnocení postupu vlády v boji s koronavirem a kroků vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka (ČSSD), který vede Ústřední krizový štáb, uvedl, že záleží na občanech, jak chování vlády vyhodnotí ve volbách. "Osobně bych si přál, aby dnešní koalice pokračovala," uvedl.

Zeman také řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. "Poklesová tendence byla setrvalá a samozřejmě ve srovnání s jinými zeměmi ta opatření proti epidemii opravdu zabrala, srovnejte si počty nakažených a zemřelých u nás a třeba v západní Evropě," uvedl. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval vládnímu kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.

V projevu k Velikonocům prezident Zeman vyzval k solidaritě

Prezident Miloš Zeman dnes vyzval v dvouminutovém projevu k solidaritě a sounáležitosti. V souvislosti s Velikonocemi, největším křesťanským svátkem, ho o vystoupení požádal kardinál Dominik Duka, uvedl prezident. V řeči vysílané po poledni Českou televizí zdůraznil, že se nechce věnovat ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději. "Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit," uvedl.

"Nemůžeme ji uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích, ale můžeme ji uzdravit přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sounáležitostí," doplnil. Požádal, aby lidé milovali děti, které jsou budoucností. "Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost. A úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí," pokračoval. K Velikonocům, které před tím označil i za svátky návratu jara, popřál divákům víru, naději a lásku.

V předcházejícím rozhovoru pro televizi Prima Zeman na dotaz, zda epidemie změní českou společnost, uvedl, že společnost se bude měnit jako se měnila poslední desítky let. "Myslím že na tuto epidemii budeme vzpomínat jako na něco, co přešlo, jako na povodně, starší na dětskou obrnu nebo plané neštovice, ale nemyslím, že zrovna tato epidemie společnost změní. Bude ji měnit především mladá generace, která teď nastupuje do práce," uvedl.