Zeman je pro povinné očkování proti covidu, kritizoval Zelenou dohodu

Praha - Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství ocenil činnost bývalé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), která podle něj udělala mnoho dobrého. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) by měl podle Zemana dostat 100 dní hájení. Řešit musí podle názoru hlavy státu především epidemii covidu-19, energetiku a státní rozpočet. Opětovně zmínil svůj návrh, že státnímu rozpočtu by pomohlo zrušení daňových výjimek.

Pro povinné očkování proti covidu-19 se v dnešním vánočním poselství vyslovil prezident Miloš Zeman. Považuje ho za nejjednodušší cestu, jak potlačit koronavirovou pandemii. Nová vláda Petra Fialy (ODS) podle něj musí prioritně řešit právě covid-19, rozpočtový schodek, ale také ceny energií. V té souvislosti Zeman vybídl k tomu, aby kabinet Česko vyvázal ze Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), která podle něj růst cen způsobuje. Podle vládních politiků se však prezident při argumentaci proti dohodě dopustil nepřesností, šíření fám či dezinformací.

Očkování proti covidu-19 má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Fialův kabinet plánuje z předpisu vyřadit povinnost očkování pro lidi nad 60 let. Zeman řekl, že Česko by se mohlo inspirovat Rakouskem a povinnost nařídit plošně. "Jsem přesvědčen, že je to nejjednodušší cesta, jak potlačit pandemii," uvedl Zeman. Lepší je podle něj radikální zásah, který by mohl situaci vyřešit jednou provždy.

Fiala ocenil, že Zeman zdůraznil nutnost očkování proti covidu. "Je dobře, že Miloš Zeman ve svém projevu zmínil tři nejpalčivější problémy dneška a zdůraznil nutnost očkování. Na řešení koronavirové situace, vysokých cen energií a snížení deficitu můžeme mít různé názory. Shodujeme se ale, že to jsou nejdůležitější úkoly, které před námi stojí," napsal ČTK Fiala.

Ze Zelené dohody by se podle Zemana mělo Česko vyvázat. Považuje ji za hlavní příčinu růstu cen energií v Česku. Dohoda podle něj přikazuje přestat v roce 2030 topit zemním plynem a v roce 2035 nejezdit v automobilech se spalovacími motory. Zemanem zmiňovaná opatření jsou většinou ve fázi návrhů unijní exekutivy. V případě zemního plynu návrh počítá s o deset let pozdějším termínem, v případě vozidel je rok 2035 možným koncem prodeje nových automobilů se spalovacím motorem.

Vládní politici v té souvislosti zmínili, že se Zeman dopustil nepřesností, šíření fám či dezinformací. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že Zeman snížil své sdělení strašením terorem či šířením dezinformace o zákazu plynu v roce 2030. Šéfka Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrzení o plynu označila za jednu z řady nepřesností. Odstoupení od Zelené dohody by podle ní znamenalo rezignaci na řešení dopadů klimatické změny.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dohodu nevnímá jako nebezpečí, ale jako realitu. Zeman má podle něj na svůj názor na dohodu právo. "Energetická politika je ale věcí vlády a my uděláme vše pro to, abychom vyjednali takové konečné podmínky dohody, aby byly co nejpřijatelnější pro české občany," doplnil. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) uvedla, že Zelená dohoda je pro ČR výzvou a příležitostí, jak se postupně připravit na klimatické změny. "Rozhodně nepodporuji vyvázání z Green Dealu," sdělila ministryně ČTK.

Předseda ANO Andrej Babiš souhlasí s tím, že některé ekologické návrhy Evropské komise mohou být nebezpečné. Vyvázání ze Zelené dohody však podle Babiše není možné, protože by připravilo Česko o finance z EU. Některým nesmyslným iniciativám EK by mohlo pomoci zabránit české předsednictví v EU v příštím roce, napsal bývalý premiér ČTK. Šéf SPD Tomio Okamura ocenil, že Zeman stejně jako SPD podporuje odstoupení od Zelené dohody.

Zeman jmenoval tři důvody, proč podle něj uplynulý rok nebyl dobrý. Vedle covidu-19 a ekologické dohody zmínil odchod Spojených států a Severoatlantické aliance z Afghánistánu. Ten podle Zemana znamená zhoršení celosvětové bezpečnostní situace. Povede k zesílení migračních toků z Afghánistánu a zvýšenému riziku teroristických útoků po světě včetně evropských zemí, míní prezident.

Zeman v poselství pochválil činnost bývalé Babišovy vlády, která podle něj udělala mnoho dobrého. Ocenil také podobu volební kampaně, kterou považoval za poměrně korektní. Vyslovil se pro zrušení daňových výjimek v rozpočtu.

Politolog Josef Mlejnek ČTK napsal, že oceňuje výzvu k povinnému očkování. "Zejména v okruhu příznivců Miloše Zemana se asi nachází poměrně hodně odpůrců očkování," doplnil. Kritiku Zelené dohody považuje za přemrštěnou, ČR se z ní může jen těžko vyvázat. "Nicméně jeho, řekněme o něco mírnější kritika, je zcela namístě, poněvadž řada opatření, zejména jejich příliš rychlá realizace, jednak tlačí na růst cen energie a za druhé mohou oslabit reálnou suverenitu EU a jejích členských zemí," uvedl. Pro ČR podle něj bude klíčové, aby prosadila jádro jako bezemisní zdroj.