Zeman je pro důsledné pokutování za nenošení roušek

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi, kteří nenosí roušky. Udělil by jim pokutu ve výši 2000 až 3000 korun. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Je proto proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil.

Zeman řekl, že plně podporuje opatření, která zavedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). "Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože si domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit," řekl Zeman. Uzavření ekonomiky by podle něj mělo podobné důsledky jako virus.

Prezident ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek. "Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech, kdo roušky nenosí, ač se roušky nosit mají," řekl. Pokuta by podle něj měla být ve výši asi 2000 až 3000 korun.

Zeman řekl, že žasne nad tím, jak koronavirus v řadě zemí akceleruje. Poznamenal, že sebekriticky je nutné říci, že se Česká republika, stejně jako Izrael, ocitly na chvostu žebříčku, i když předtím byly premianty.