Zeman je pro další dodávky zbraní na Ukrajinu i pro výcvik vojáků

Praha - Prezident Miloš Zeman by souhlasil s dalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu i se zapojením Česka do výcviku ukrajinských vojáků. Řekl to v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Zopakoval svůj postoj, že Rusko z hlediska sankcí nejvíce zasahuje vyřazení ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT. Za "trochu komické" považuje seznamy osob, kterým se podle něj zakazuje někam cestovat.

"Kdyby nebylo ruské agrese na Ukrajině, tak bych s tím nesouhlasil," řekl k zapojení do výcviku vojáků ukrajinských ozbrojených sil. O tom, že se v této souvislosti vedou intenzivní jednání, hovořila tento týden ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Záležitost je podle ní ve fázi příprav, zvažují se různé typy výcviku.

Po ruské agresi proti Ukrajině Zeman změnil svůj postoj například i k sankcím, které dříve kritizoval. Názor ale podle něj změnili všichni, zmínil, že například v dokumentu Severoatlantické aliance (NATO) z roku 2010 je Rusko označováno za strategického partnera. "Takže ano, souhlasil bych jak s dodávkami zbraní, tak i s výcvikem ukrajinských vojáků," dodal.

Evropská unie už schválila šest balíků protiruských sankcí, o dalším se jedná. Ze systému SWIFT vyloučila většinu ruských bank, Gazprombank se ale podobnému osudu prozatím úspěšně vyhnula. "Takové ty trochu komické akce, jako je black list, to znamená seznam osob, které nesmí někam cestovat, nepůsobí na ekonomiku, na náladu obyvatelstva," podotkl prezident.

Válka na Ukrajině podle něj bude dlouhá a opotřebovávací. "V tom případě je ovšem přirozeným důsledkem bohužel rostoucí počet ztrát na obou stranách," řekl. Nelze tak vyloučit, že jakmile počet mrtvých ruských vojáků bude stoupat, tlak tamních obyvatel bude zesilovat a povede k určitým změnám v ruské politické struktuře, míní. "Je to smutná kalkulace, ale myslím si, že je racionální," dodal Zeman.