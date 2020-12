Zeman je připraven rozpočet podepsat, předpokládá jeho novelu

Praha - Prezident Miloš Zeman je připraven rozpočet, který dnes schválila Sněmovna, podepsat. Předpokládá ale, že bude novelizován v případě schválení daňového balíčku. ČTK to dnes sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

"Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun," citoval prezidenta Ovčáček.

Státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun dnes schválila Sněmovna. Pro rozpočet menšinové vlády ČSSD a ANO hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila, což vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozice. Škrty v oblasti obrany odmítal i prezident Zeman.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard.

Po podpisu prezidentem bude zákon publikován ve sbírce zákonů. Prezident se také může rozhodnout rozpočet Sněmovně vrátit se svým stanoviskem, poslanci jej pak musí přehlasovat. Rozpočet by začal platit také v okamžiku, kdy ho prezident 15 dnů nepodepíše. Poté může být poslán k publikování ve sbírce zákonů.