Zeman je mimo ústavu, tvrdí ČSSD, vyčká ale asi na jeho verdikt

Předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda strany Roman Onderka (vlevo) vystoupili 25. července 2019 v Praze před novináři po schůzi grémia strany, které jednalo mimo jiné o obsazení postu ministra kultury. Počínání prezidenta Miloše Zemana v otázce výměny ministra je podle něj jasně mimo ústavu. Pokud by se senátní ústavní žaloba týkala jen této záležitosti, ČSSD by ji podpořila v horní i dolní komoře Parlamentu. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Jasně mimo ústavu se podle předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka pohybuje prezident Miloš Zeman v otázce výměny ministra kultury, která se táhne už od druhé poloviny května. Hamáček po jednání stranického vedení neupřesnil, jak bude ČSSD postupovat po středečním vyjádření, že Zeman ke konci července odvolá Antonína Staňka (ČSSD), ale ohledně jeho nástupce Michala Šmardy se rozhodne až v polovině srpna. Premiér Andrej Babiš (ANO) na středu svolal jednání na ministerstvo kultury, resort by podle něj mohla v mezidobí po odvolání Staňka vést z titulu funkce první náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD).

Babiš dopoledne mluvil s Hamáčkem o výsledcích své středeční schůzky se Zemanem v Lánech. Nepřinesla žádný nový výsledek, třebaže Babiš do Lán mířil s tím, že se věc definitivně vyřeší. Šéf ČSSD dnes konstatoval, že se v otázce výměny na kultuře nic nezměnilo a od Babiše se nedozvěděl o moc více, než předseda vlády napsal na twitter. Na sociální síti Babiš ve středu napsal, že Zeman potvrdil úmysl odvolat Staňka k 31. červenci a o Šmardově nominaci rozhodne v polovině srpna.

Hamáček dnes zopakoval, že ČSSD trvá na jmenování Šmardy novým ministrem kultury a několikrát zdůraznil, že to nejsou sociální demokraté, kdo záležitost prodlužuje. "To, že pan premiér neuspěl u pana prezidenta, nás netěší. To, že pan prezident posunul termín, nás netěší dvojnásob, ale to není vina sociální demokracie," řekl. Neupřesnil, jaké kroky ČSSD učiní a kdy, pouze konstatoval, že portfolio možností je široké. Dobu do půlky srpna chce Hamáček vyplnit jednáními ministrů ČSSD s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o podobě státního rozpočtu na příští rok.

Babiš svolal na středu jednání na ministerstvu kultury. Mezi odvoláním Staňka a jmenováním plnohodnotného ministra by resort podle něj měla vést náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kalistová. Než ČSSD navrhla Šmardu, o Kalistové se spekulovalo jako o kandidátce na ministryni. Kalistová však v květnu na dotaz ČTK uvedla, že o funkci neuvažuje. Babiš doufá v to, že jasno bude nejpozději do 26. srpna, kdy se sejde kabinet po vládních prázdninách. "Pokud ta situace nebude jasná, udělám nějaké zásadní kroky," řekl na iDNES.cz.

Pokud by ČSSD víc komunikovala se Zemanem už před návrhem na odvolání Staňka, možná by se situace tak neprodlužovala, míní Babiš. V tuto chvíli nezbývá nic jiného než počkat, jak se k věci hlava státu postaví po vládních prázdninách. "Nikdo z nás už to nechce prodlužovat, protože jsme všichni z toho unavení. Je to spor, který nás všechny otravuje," prohlásil.

Senát schválil ve středu návrh ústavní žaloby na Zemana, k Ústavnímu soudu ale žaloba s ohledem na rozložení sil v dolní komoře patrně nedoputuje. Návrh prezidentovi vytýká osm případů jednání, což je důvodem, proč jej nepodporuje ČSSD. "Kdyby se ta žaloba týkala pouze nečinnosti pana prezidenta ve věci odvolání ministra kultury, tak já jsem přesvědčen, že tam to je jasně mimo ústavu," uvedl Hamáček. ČSSD by ji v obou komorách Parlamentu podpořila, dodal. Návrh však obsahuje i záležitosti z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat, dodal.