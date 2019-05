Zeman i napotřetí odmítl jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podle očekávání opět nejmenoval generálem ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Vláda ho navrhla do vyšší hodnosti jmenovat už třikrát. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v říjnu uvedl, že mu Zeman slíbil Koudelkovo povýšení. Prezident ani Babiš při jmenování generálů prezidentovo rozhodnutí nijak veřejně nekomentovali.

Koudelku dnes naopak prostřednictvím twitteru ocenil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. "Vážím si toho, že v čele stojí plukovník, který slouží své vlasti a ne generál, který slouží Kremlu a jeho pohůnkům na Hradě," uvedl.

Plukovník Koudelka měl podle představ vlády získat hodnost brigádního generála. Kabinet to zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Při březnové Babišově cestě do USA převzal Koudelka v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci.

Zeman naopak Koudelku, kterého odmítl povýšit už před rokem a také loni v říjnu. kritizoval stejně jako BIS. O šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Poslední výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil ji za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období.

Zeman spojoval BIS s varováním před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE, které loni před Vánocemi vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V lednu uvedl, že ředitel NÚKIB Dušan Navrátil a Koudelka ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně. Babiš následně uvedl, že není pravda, že NÚKIB v tomto případě postupoval společně s BIS. O potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu, psala BIS dříve, ve výroční zprávě za rok 2013.

Prezident rovněž obvinil BIS ze zásahu do výkladu výchovy nebo výuky dějin. BIS ve své výroční zprávě napsala, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Koudelka poté odmítl, že by BIS chtěla určovat, co se má a nemá ve školách učit.

Zeman povýšil letce Bočka do nejvyšší armádní hodnosti

Zeman do generálských hodností jmenoval 15 mužů. Nejvyšší hodnost armádního generála ve výslužbě získal Emil Boček, poslední žijící československý stíhací pilot z druhé světové války. Zeman o možnost jeho povýšení sám požádal. Povýšení na třetí pokus se dočkal zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Petr Procházka, který byl dosud plukovníkem.

Zeman k povýšení Bočka uvedl, že se na tom dohodl při oslavě letcových 96. narozenin s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). "Pokud se nemýlím, tak jsou dnes dva armádní generálové - generál Opata a generál Boček," uvedl prezident.

Pilot-stíhač sloužil za války ve Velké Británii u československé 310. stíhací perutě. Na svém kontě má 26 operačních letů. Zeman ho do generálských hodností povýšil už v letech 2014 a 2017. Jeho předchůdce Václav Klaus vyznamenal Bočka před devíti lety Řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Zeman rovněž uvedl, že podporuje úsilí české armády o zvýšení bojeschopnosti a nárůst výdajů na "rozumné" investice do jejího vybavení. Zástupce náčelníka generálního štábu Jaromír Zůna, který byl jmenován generálporučíkem, za povýšené poděkoval. "Na jedné straně je to ocenění celoživotního výkonu ve služební činnosti, na straně druhé pro nás je to dalším závazkem a motivací ve výkonu našich funkcí," řekl. Slíbil, že k posilování bezpečnosti bude přistupovat s maximální odpovědností a úsilím.

Procházkovo povýšení na brigádního generála Zeman loni dvakrát odmítl jako trest za to, že dva příslušníci jeho jednotky v Afghánistánu měli na helmách symboly nacistických jednotek SS. Procházka podle médií údajně nechal spálit potahy přileb s těmito symboly podřízených a většinu usvědčujících fotografií. Byl kvůli tomu vyšetřován a byl mu uložen kázeňský trest.

Na generálmajora byl prezidentem povýšen další válečný veterán Miloslav Masopust, dosavadní brigádní generál ve výslužbě. Stejnou hodnost získali šéf Generálního ředitelství cel Milan Poulíček, ředitel sekce podpory ministerstva obrany Štefan Muránský a zástupci náčelníka generálního štábu Milan Schulc a Miroslav Hlaváč.

Na brigádní generály byli spolu s Procházkou povýšeni štábní plukovníci - zástupce ředitele sekce rozvoje sil Petr Čepelka a zástupce ředitele sekce rozvoje sil Miloslav Lafek. Stejné hodnosti dosáhli policejní ředitel Jan Švejdar, ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, velitel Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru Radim Řehulka, náměstek ředitele vězeňské služby Pavel Hadrava a ředitel Vazební věznice v Olomouci Jiří Ruprecht.