Zeman hovořil s Čaputovou, slovenská prezidentka poděkovala za solidaritu ČR

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes telefonicky hovořil se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Poděkovala za solidaritu České republiky, jež na Slovensko vyšle vojáky v rámci mnohonárodní jednotky Severoatlantické aliance (NATO), uvedl dnes na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Cílem mise je posílit obranu východního křídla NATO kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Čeští vojáci budou velet jednotce, která bude umístěna ve vojenském obvodu Lešť na Zvolensku.

Jednotka v počtu kolem 2000 vojáků bude podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) aktivována v nadcházejících týdnech. Česko do ní vyšle na 400 vojáků, Slovensko 300. Zapojí se do ní také vojáci z USA, Polska či Německa. Podobná společná uskupení vzniknou i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

"Prezidentka Slovenské republiky poděkovala za solidaritu ČR, která vyšle vojenský kontingent v rámci alianční odpovědi na ruskou agresi proti Ukrajině," napsal Ovčáček.

Mandát umožňuje vyslat až 650 vojáků na Slovensko, a to v období až do 30. června 2023. Černochová uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, zbytek mandátu je určen jako rezerva pro střídání vojáků.

Pod jednotku, v níž budou působit zejména příslušníci brigády rychlého nasazení, bude patřit také 50 vojáků, kteří mají na starosti vybudování a provoz humanitární základny pro ukrajinské uprchlíky u obce Jamník nedaleko Liptovského Mikuláše. Celkové náklady na mandát mají činit asi 540 milionů korun.