Praha - Prozatímní venezuelský prezident Juan Guaidó by podle hlavy českého státu Miloše Zemana skončil jako "venezuelský Husák", pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o vojenskou intervenci v cizině, například v USA. Zeman to dnes uvedl v pořadu Prezidentský Pressklub rádia Frekvence 1. Guaidó v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné.

"I když nemám rád latinskoamerické diktátory, a to ode mě ani nikdo nemůže čekat, tak taky nemám rád vojenské intervence, zvací dopisy a okupaci. Pokud Juan Guaidó udělá to, že nedokáže vyřešit tento problém v rámci Venezuely a bude se obracet na zahraniční protektory, tak skončí jako venezuelský Husák," řekl Zeman. Gustáv Husák se stal prezidentem v někdejším Československu po jeho okupaci vojsky Varšavské smlouvy a byl jedním ze symbolů kolaborace se sovětským režimem.

Předseda venezuelského parlamentu Guaidó složil prezidentskou přísahu koncem ledna poté, co parlament neuznal druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Česká vláda uznala Guaidóa prozatímním prezidentem, stejně jako další státy EU nebo USA. Naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim.

Zeman ve středu Guaidóovi poblahopřál k převzetí úřadu a pozval ho do Česka. V dopise také vyjádřil naději, že se ve Venezuele zmítané ústavní krizí a masovými protesty podaří úspěšně přechod k demokracii. Guaidó má zemi dovést ke svobodným a demokratickým volbám.