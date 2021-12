Zeman: Energetická krize je způsobena primárně Zelenou dohodou pro Evropu

Praha - Energetická krize je podle prezidenta Miloše Zemana primárně způsobena Zelenou dohodou pro Evropu (tzv. Green Deal). Česko by se z ní mělo vyvázat, řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Vláda k tomu ale podle něj nemá politickou odvahu, stejně jako například ke zrušení daňových výjimek, na které Zeman, jak řekl, naléhá každý rok při schvalování rozpočtu.

Cena elektřiny poroste podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent. Vliv na zdražování má podle něj a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) rostoucí cena emisních povolenek. Jeho vláda chtěla lidem odpustit DPH na příští rok nebo poplatek za obnovitelné zdroje, nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce ale připravit jiná opatření.

"Co nám pomůže, je politická odvaha, kterou bohužel ani stará ani nová vláda nemá. A sice vyvázat se z Green Dealu, tedy ze zeleného údělu, protože jsem přesvědčen, že energetická krize, která se projevuje zvýšením ceny elektřiny, ale i plynu o 30 až 70 procent, jak predikuje Karel Havlíček, je primárně způsobována zeleným údělem," poznamenal Zeman v Partii.

Unijní exekutiva se v rámci strategie Zelená dohoda pro Evropu snaží nasměrovat členské země EU ke splnění klimatických cílů, na kterých se lídři států dohodli loni. Do konce desetiletí by podle nich unie chtěla omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, do poloviny století neprodukovat emise žádné nebo je vyvážit například technologickými opatřeními.

Tento týden Evropská komise představila soubor dalších návrhů, například chce do roku 2040 postupně ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Přísnější ekologická pravidla mají platit i pro výstavbu nových budov, které navíc nebudou moci od roku 2030 produkovat žádné emise. Od roku 2027 pak lidé přijdou o nárok na podporu vytápění plynovými kotli.

Zeman uvedl, že je zastáncem jaderné energetiky. "Jestli něco vyčítám minulé vládě, tak je to to, že zpomalila tendr na výstavbu nejenom Dukovan, ale i Temelína a tím nás odsoudila k energetické chudobě," řekl. Návrhy na ukončení vytápění budov plynem nebo výroby aut se spalovacími motory považuje za nesmysly. "Řešením energetické krize je vyvázat se z Green Dealu a chovat se konečně jako suverénní země," dodal prezident.

Politická odvaha hlavě státu chybí i ve věci daňových výjimek. Nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN se chystá přepracovat státní rozpočet na příští rok. Kabinet Andreje Babiše (ANO) jej navrhl se schodkem 377 miliard korun, nová vláda chce deficit snížit pod 300 miliard.

Zrušením daňových výjimek by se podle Zemana ušetřilo 380 miliard korun. Debatoval o tom i s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). "Jenomže za každou daňovou výjimkou je nějaká lobbistická skupina, která se rve o tuto výjimku, aby se zachovala," řekl prezident. Podle něj existuje 172 velkých daňových výjimek. "Je to nespravedlnost, protože někdo daně platí a někdo je má odpuštěné nebo snížené," dodal.

Stanjura podle Zemana řekl, že zejména slevu na poplatníka zrušit nemůže. "Ale byl ochoten uvažovat alespoň o rušení některých daňových výjimek. Takže to byl takový kompromis," uzavřel prezident.