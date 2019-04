Peking - Prezident Miloš Zeman dnes v Číně vyjádřil naději, že se společnost Huawei bude v České republice podílet na digitalizaci, včetně sítí páté generace (5G). Po schůzce s výkonným ředitelem firmy Žen Čeng-fejem také zopakoval názor, že obviňování této společnosti není podloženo důkazy. V tiskové zprávě to uvedl prezidentův mluvčí.

"Samozřejmě a logicky předmětem jednání byly investice této společnosti v České republice," řekl českým novinářům v Pekingu mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman podle něj vyslovil solidaritu s firmou a také názor, že "kampaň, která je proti ní vedená, není opřena o žádné věcné důkazy".

"Pokud jde o čínskou stranu, ta ubezpečila, že technologie společnosti Huawei nejsou využívány ke špionáži a nejsou využívány k takzvaným zadním vrátkům," řekl mluvčí.

Huawei čelí tlaku některých západních států, podle kterých mohou jeho technologie znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.

Zeman se firmy Huawei zastal v Pekingu například v pátek na česko-čínském hospodářském fóru. Firma je podle něj "příliš úspěšná". "A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž," řekl Zeman.

Firmu Huawei obvinily Spojené státy, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Podle britského listu The Times se americká tajná služba CIA domnívá, že Huawei Technology financují čínské bezpečnostní orgány. Huawei kritizují i další západní země a některé zvažují, že využívání jejích technologií omezí. Jiné státy Evropské unie ale tyto obavy nesdílejí.

Před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE, varoval v závěru loňského roku i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mohou podle něj představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil. Ovčáček řekl, že se o tomto tématu mluvilo i dnes.

Se zástupcem Huawei se v minulosti setkal i premiér Andrej Babiš. Ve švýcarském Davosu jednal koncem ledna s předsedou představenstva firmy Kenem Hu.

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení a třetím největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma je mimo jiné největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory.

Zemanovi chybí debata o rizicích, která hrozí Hedvábné stezce

Prezident Miloš Zeman plně podporuje základní koncept projektu nové Hedvábné stezky. Postrádá ale debatu o rizicích, která mu hrozí. Za jedno z rizik označil obchodní válku mezi Spojenými státy a Evropskou unií, která se podle něj už stala faktem. Zeman to dnes řekl v Pekingu na konferenci věnované tomuto projektu, nazývanému iniciativa Pásu a stezky. Přepis prezidentova projevu zveřejnil Pražský hrad <a href="https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-summitu-o-nove-hedvabne-stezce-14748">na svých stránkách</a>

Zeman řekl, že plně podporuje základní koncept Hedvábné stezky. "Chápu ji jako fascinující infrastrukturní projekt. Pravda je ovšem taková, že v souvislosti s tímto projektem disponujeme pouze výčtem příležitostí. Analýza rizik zatím chybí," poznamenal prezident.

V projevu vyjmenoval tři rizika, která v souvislosti s Hedvábnou stezkou vidí. "Jedním z rizik je začínající obchodní válka mezi USA a Evropskou unií. Z té jsme nešťastní a není v našem zájmu, ale už se stala faktem," poznamenal. Za druhé riziko považuje obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou a za třetí brexit. "Všechno toto jsou nepřátelé udržitelného ekonomického rozvoje a samozřejmě také nepřátelé úspěšnosti programu nové Hedvábné stezky," dodal.

Zeman se zároveň opět zastal společnosti Huawei. Řekl, že jako bezpečnostní riziko byla označena bez jakýchkoli seriózních důkazů. "Považuji to za obyčejnou obchodní soutěž, která je ovšem nekalá. To řeknu i prezidentu firmy Huawei, kterému vyjádřím osobní podporu," řekl Zeman. S generálním ředitelem Huawei Žen Čeng-fejem se prezident Zeman sejde ještě dnes.

Společnost Huawei čelí tlaku některých západních států, podle kterých mohou technologie této firmy znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Tvrdí to zejména Spojené státy, Huawei to odmítá. Zeman se opakovaně vyjádřil, že pro takové tvrzení nebyly předloženy důkazy. Postoj zemí Evropské unie k této záležitosti je nejednotný.

Před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE, varoval v závěru loňského roku i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mohou podle něj představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil.

Čína chce rozšířit projekt Hedvábné stezky, uklidňuje kritiku

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes vyzval další státy, aby se připojily k projektu takzvané nové Hedvábné stezky. Na setkání vedoucích představitelů tří desítek zemí se také snažil rozptýlit kritiku, že iniciativa Pásu a stezky dělá málo pro rozvoj afrických a asijských zemí, které za pomoci čínských úvěrů budují přístavy, železnice a další projekty. Prezident v závěrečném projevu řekl, že na summitu byly podepsány kontrakty za více než 64 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč), uvedla agentura Reuters.

"Musíme podpořit plnou účast více zemí i firem," řekl čínský prezident a dodal, že jeho vláda se snaží, aby přínos z projektu nové Hedvábné stezky pocítili všichni. K částce 64 miliard dolarů nic konkrétního neřekl, není tedy jasné, co uvedené smlouvy zahrnují a kdo je podepsal. Komuniké vydané po schůzce lídrů oceňuje "významné příležitosti", které iniciativa Pásu a Stezky vytváří. Podle textu společného prohlášení iniciativa nabízí "potenciál pro hospodářský a sociální rozvoj".

Zejména Spojené státy se obávají rozrůstání strategického vlivu Pekingu. V zásadě pozitivní tón dvoudenního fóra, na němž světoví lídři včetně ruského prezidenta Vladimira Putina projekt nové Hedvábné stezky oceňovali, znamená úder Washingtonu, který se snaží ostatní vlády od účasti odradit, píše agentura AP. Za Českou republiku se konference v Číně účastní prezident Miloš Zeman, kterého doprovází část ministrů a podnikatelé.

V pátek čínský prezident v reakci na mezinárodní kritiku přislíbil více transparentnosti v projektu i zlepšení finančních a environmentálních standardů. Řekl, že bude více spolupracovat s nadnárodními institucemi a že více otevře projekty ovládané čínskými státními společnostmi soukromým a zahraničním partnerům.

Rozvojové země iniciativu zahájenou v roce 2013 vítají, některé vlády ale mají problém se splácením čínských půjček. To vyústilo ve stížnosti na možnou "dluhovou past". Kritika poukazuje i na skutečnost, že příliš málo aktivit jde do místních firem, že je zveřejňováno málo finančních a další informací a že iniciativu může provázet korupce a poškozování životního prostředí.

Spojené státy, Rusko, Japonsko a Indie se obávají, že budováním politické a obchodní sítě zaměřené na Čínu, která je druhou největší světovou ekonomikou, Peking narušuje jejich strategický vliv. Přesto Putin v pátek řekl, že Hedvábná stezka zapadá do iniciativy Moskvy vytvořit společný trh se třemi sousedními státy.

Německý ministr hospodářství Peter Altmaier prohlásil, že přední státy Evropské unie preferují jednat s Čínou jako jeden celek před podepisováním bilaterálních dohod.

Evropské země už celkově naznačily ochotu podílet se na čínském programu obnovy spojení Číny s Asií a Evropou. Stěžejní státy, jako je Francie a Německo, však uvedly, že Čína musí zlepšit přístup a podmínky pro spravedlivou konkurenci zahraničních firem.

Itálie se v březnu stala mezi předními západními ekonomikami první zemí, která podepsala dohodu o účasti na čínské iniciativě. Německo, Francie, Španělsko a Británie na jednání v Pekingu nyní daly najevo, že státy EU jsou "ve velké většině" jednotné v přesvědčení, že "své postoje můžeme realizovat pouze společně", uvedla agentura Reuters.