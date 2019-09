Zeman dorazil na úřad vlády, bude na jednání o rozpočtu

Praha - Prezident Miloš Zeman dorazil do Strakovy akademie, kde se zúčastní dnešního jednání vlády. Před ministry vystoupí s projevem k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který bude dnes kabinet schvalovat. Plán hospodaření státu v roce 2020 počítá se schodkem 40 miliard korun. Poté, co ho vláda schválí, se jím budou zabývat poslanci.

Zeman avizoval, že mluvit hodlá na schůzi kabinetu o daňových úlevách, které dlouhodobě kritizuje. Státní rozpočet by podle něj jejich zrušením mohl získat přes 300 miliard korun. Prezidentovo vystoupení na jednání vlády bude pro veřejnost uzavřené, Pražský hrad se ale chystá přepis Zemanova projevu následně zveřejnit.

Zaorálek chce na vládě jednat o podpoře oblastních souborů

Podpora například oblastních divadel a orchestrů ze státního rozpočtu je nízká a meziročně klesá. Před dnešním jednáním vlády to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Chybí podle něj stovky milionů korun. Chce o tom jednat na zasedání kabinetu, na němž vláda probere návrh rozpočtu na příští rok za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana.

"Dnes mě čeká ještě jednání o rozpočtu, protože ta situace v kapitolách, které se týkají podpory živého umění, třeba oblastních divadel a orchestrů, je podle mě neúnosná," řekl dnes Zaorálek. "Ve světě dávají až 15 procent. My jsme loni dávali šest procent, teď to klesá dokonce na tři procenta," uvedl s tím, že podpora oblastních divadel či orchestrů klesá ze 160 na 130 milionů. "Jak jsem si to ověřoval v některých institucích i městech, může dojít k tomu, že budou rušeny soubory a podobně," dodal ministr.

O situaci Zaorálek mluvil i na dopoledním jednání tripartity. "Budu dělat dnes na vládě všechno pro to, abych se pozitivně dohodl se svými kolegy. Aby se, i když je takto pozdě a dveře rozpočtu jsou téměř zavřené, tady udělala korekce," dodal.

Letos výdaje ministerstva kultury činí asi 14,78 miliardy korun. V příštím roce by to podle návrhu zákona o rozpočtu, který vládě předkládá ministerstvo financí, mělo být přibližně 15,05 miliardy.

Ukazatele rozpočtu:

ukazatel schválený rozpočet 2019 schválený rozpočet 2019 (bez EU a FM*) Návrh 2020 Návrh 2020 (bez EU a FM) Příjmy 1465,3 1371,4 1578,1 1466,6 Výdaje 1505,3 1411,4 1618,1 1506,6 Saldo -40 -40 -40 -40

*peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů jako jsou například tzv. norské fondy

Zdroj: Návrh státního rozpočtu 2020