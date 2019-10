Zeman dorazil do Sněmovny, podpoří návrh rozpočtu - video

Praha - Prezident Miloš Zeman dorazil dnes dopoledne do Poslanecké sněmovny. Před poslanci hodlá podpořit návrh státního rozpočtu na příští rok, který vláda připravila se schodkem 40 miliard. Opozice návrh kritizuje a navržený deficit označuje za příliš vysoký. Zeman už dříve řekl, že návrh podporuje a pokud v něm Sněmovna při projednávání neudělá zásadní změny, je připraven zákon o státním rozpočtu podepsat.

Fotogalerie

Prezident ve Sněmovně vystoupí na veřejnosti poprvé od čtyřdenního pobytu v Ústřední vojenské nemocnici, který ukončil v neděli, Hrad jej označil jako rekondiční. Při příchodu do Sněmovny novinářům v odkazu na své zdraví Zeman uvedl, že mu jeho okolí nyní říká, že vypadá dobře. "Já odpovídám, že lidský život má tři fáze - mládí, dospělost a vypadáte dobře," řekl prezident. Poté se společně s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) přesunul k výtahu, aby dojel do jednacího sálu. Výtah místo slavnostního schodiště použil Zeman k cestě do sálu už loni.

Prezident při příchodu neuvedl, co o rozpočtu řekne. Už při jeho projednávání ve vládě vznesl některé připomínky. Kritizoval například výši podpory pro obnovitelné zdroje energie nebo podle něj příliš vysoký počet státních úředníků. Vyzýval také vládu, aby omezila daňové výjimky. I přes tyto výhrady ale prezident vyjádřil rozpočtu podporu.

Zeman ve Sněmovně podpořil návrhy státních rozpočtů už v minulých letech, zpravidla ale i před poslanci opakoval některé své výhrady. Loni například kritizoval podle něj nedostatečnou výši investic nebo stejně jako letos výši podpory pro obnovitelné zdroje energie.

Dolní komora schvaluje v prvním čtení základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Očekává se, že je podpoří hlasy koaličních poslanců ANO a ČSSD a také KSČM, která vládu ve Sněmovně toleruje. Opoziční strany kritizují výši deficitu a chtějí ho snížit, případně vrátit vládě návrh rozpočtu k přepracování.