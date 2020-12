Zeman dál trvá na vetu daňového balíčku, pokud se nezmění

Ilustrační foto - Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček hovoří s novináři, poté co se setkal 22. září 2020 v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem.

Praha - Prezident Miloš Zeman trvá na tom, že vetuje daňový balíček, pokud by Sněmovna setrvala u jeho původní verze. Po dnešním pravidelném jednání se Zemanem na Pražském hradě to novinářům řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Druhým hlavním tématem jeho dnešní diskuse s prezidentem byla koronavirová epidemie. Podle Hamáčka prezident souhlasí s vládou, že řešením krize bude až očkování, a v boji s epidemií kabinet podpořil.

Daňový balíček obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent. Zemanovi vadí pozměňovací návrh Pirátů, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana předpis výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhuje senátorům, aby při úpravu slevy na poplatníka zrušili.

Hamáček řekl, že Zemanovi představil svůj návrh úprav daňového balíčku. ČSSD prosazuje sazby 19 a 23 procent a zvýšení slevy na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun. "Prezident mě ujistil, že platí, že pokud by Sněmovna setrvala na původním znění, tak je připraven návrh zákona vetovat," uvedl Hamáček.

S prezidentem hovořil i o epidemii. "Prezident vyjádřil jisté znepokojení, že pokles epidemie se do jisté míry zastavil," uvedl Hamáček. Diskutovali také o výhledu do budoucna. "Hodně času jsme věnovali vakcinaci. Jak prezident, tak vláda zastávají názor, že tím řešením, které by mělo podstatným způsobem vyřešit situaci, je nasazení vakcíny a proočkování obyvatel," řekl.

Zeman se podle něj zajímal o to, zda kabinet má připravenou kampaň, ve které bude očkování propagovat. "Neumím si představit, že by nebyla," uvedl. Vakcinace podle něj bude mimořádně náročný projekt, který bude vyžadovat několik desítek tisíc očkování denně. "Bude to muset doprovázet adekvátní osvětová kampaň a budeme muset bojovat s dezinformacemi," řekl Hamáček.

Prezident podle Hamáčka podpořil boj vlády s koronavirovou epidemií. "Já na všech jednáních v době covidové, kde jsem byl s panem prezidentem, cítil velkou podporu pro boj vlády a ta opatření. I dnes tu podporu vyjádřil a já mu za to děkuji," řekl.