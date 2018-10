Praha - Prezident Miloš Zeman se opět trefoval do médií, v souvislosti s vraždou novináře Džamála Chášukdžího citoval vtip, že novináře možná pozve na večeři na saúdskou ambasádu. Chášukdží, který se netajil kritikou saúdské monarchie, byl nezvěstný od 2. října, kdy vstoupil kvůli vyřízení osobních dokladů na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu. Rijád až po 17 dnech jeho smrt přiznal, do té doby tvrdil, že po vyřízení své záležitosti z konzulátu ve zdraví odešel.

Zeman při odchodu ze Sněmovny, kde promluvil k rozpočtu na příští rok, novinářům po několika odpovědích na dotazy řekl, že se s nimi loučí a že mu přinesli krásnou fotografii z internetu, na které byl on. "Z té fotografie vychází bublina: Mám rád novináře, možná že je pozvu na večeři na saúdskoarabské velvyslanectví. Přeji vám přesto hezký den," dokončil.

Případ vraždy saúdskoarabského novináře v posledních dnech ovlivňuje mezinárodní politiku. Na ministerstvo zahraničí si na dnešní odpoledne kvůli vraždě pozval velvyslance Saúdské Arábie ministr ministr Tomáš Petříček (ČSSD).

Video: Prezident Zeman cituje vtip o novinářích

24.10.2018, 12:55, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Za nepřijatelná označili na sociálních sítích Zemanova slova jeho letití kritici. "Není to poprvé, kdy prezident republiky tak či onak veřejně blouzní o likvidaci novinářů. V kontextu se zločiny sprostých vražd, které se každoročně na novinářích páchají, je to odporné a nepřijatelné. Stejně jako Zeman sám," uvedl předseda sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila pak "Zemanovi bohužel není svatá ani smrt nevinného člověka". Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník) pak výrok označil za bezohlednou ubohost a řečnicky se zeptal, zda je to jediná prezidentova reakce na smrt novináře.

Zeman má k médiím dlouhodobě kritický vztah, na adresu novinářů neváhal v minulosti opakovaně použít silných slov.