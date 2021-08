Zeman chce zveřejnit další výhrady vůči Koudelkovi, mají se týkat odposlechů

Praha - Prezident Miloš Zeman chce brzy zveřejnit další výhrady vůči nyní pověřenému řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi. V rozhovoru, který dnes zveřejnil server Parlamentní listy, naznačil, že se budou týkat odposlechů. Zeman uvedl, že by se civilní kontrarozvědka neměla zabývat některými odposlechy, protože to jí nepřísluší. BIS uvedla, že prezidentovo vyjádření nebude nijak komentovat. Kontrarozvědka vždy postupuje podle zákona, sdělil ČTK její mluvčí Ladislav Šticha.

"Důležité je, aby BIS skutečně plnila svoji funkci, jakou má definovanou zákonem, takže například odhalovala vážnou ekonomickou kriminalitu, a na druhé straně aby nefízlovala ústavní činitele," řekl Zeman. Zmíněné "fízlování" může podle něho vést i k vydíratelnosti některých činitelů, mezi něž se ale nepočítá. Prezident míní, že příští vláda, kterou bude jmenovat po říjnových sněmovních volbách, by měla o Koudelkově osudu rozhodnout i na základě nových argumentů.

Šticha v prohlášení poskytnutém ČTK uvedl, že vyjádření prezidenta nebude BIS nijak komentovat. "Obecně lze pouze konstatovat, že BIS vždy postupuje striktně podle zákona. Veškeré použití zpravodajské techniky podléhá souhlasu předsedy senátu Vrchního soudu v Praze," doplnil.

Koudelkovi skončil pětiletý mandát řádného ředitele BIS v polovině srpna. Jeho setrvání v čele civilní kontrarozvědky se stalo v posledních týdnech jedním z hlavních politických témat. Menšinová vláda ANO a ČSSD nakonec Koudelku řízením služby pověřila do jmenování řádného ředitele, což ponechala na novém kabinetu po volbách.

Zeman připustil, že byl kvůli zvolenému řešení naštvaný na premiéra Andreje Babiše (ANO). "Ano, byl, protože i když to lze chápat jako jakýsi kompromis, tak původní verze byla, že pan Koudelka opravdu odejde, a toto se stalo takříkajíc na poslední chvíli po návštěvě pana Koudelky na předsednictvu vlády," uvedl.

Babiš po schůzce se Zemanem začátkem srpna na lánském zámku nastínil dvě možnosti řešení. Jedním bylo opětovné jmenování Koudelky, druhým ponechání výběru ředitele BIS na novém kabinetu. V takovém případě se obecně předpokládalo, že by civilní kontrarozvědku měl dočasně vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Prezident soudí, že Babiš si nejprve sám uvědomil, že Koudelkovo pokračování v čele BIS není dobré řešení. "Pokud potom změnil svůj názor, a to během půl hodiny, tak až ho příště uvidím, samozřejmě se ho na to zeptám," podotkl.

Zeman se proti Koudelkovi opakovaně postavil už v minulosti, šestkrát odmítl návrhy vlád na jeho povýšení do generálské hodnosti. Práci BIS, která ve výročních zprávách varuje před působením čínských nebo ruských agentů, hlava státu často kritizuje. Loni koncem roku Zeman předal Babišovi ohledně Koudelky kritický materiál.

Kontrarozvědka má naopak zastání u většiny politiků. Pochvaly za svou práci se dočkala od poslanců i senátorů, ocenili ji i spojenci včetně americké CIA. Koudelku v čele BIS chce většina opozičních stran, konkrétně koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN.

Nového ředitele civilní kontrarozvědky musí podle Zemana vybrat vláda, prezident do toho zasahovat nechce. "Dovedu si samozřejmě představit některá jména, ale myslím si, že to není moje primární funkce. Pokud se mě na to někdo zeptá, tak jim ta jména řeknu, ale ať si vláda vybere kohokoli kromě pana Koudelky," dodal.