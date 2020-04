Zeman chce prodloužit stav nouze o měsíc a vyznamenat Prymulu

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes opět ocenil vládu za opatření proti šíření koronaviru. V pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk podpořil postup vicepremiéra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD), který chce stav nouze v ČR prodloužit o měsíc do 11. května. Stejně jako ve svém projevu před dvěma týdny prezident kritizoval opozici za její výhrady vůči vládnímu postupu a děkoval Číně za dodávky ochranných pomůcek. Evropská unie podle něj v krizi selhala. Uvedl také, že 28. října udělí epidemiologovi Romanu Prymulovi nejvyšší státní vyznamenání.

O prodloužení stavu nouze bude příští týden rozhodovat Sněmovna. Opozice včetně KSČM, která vládu ANO a ČSSD toleruje, chce prodloužení jen do konce dubna. K tomu se přiklonil i premiér Andrej Babiš (ANO). "Je lepší něco přehnat, než něco zanedbat," uvedl Zeman. Opatření by podle hlavy státu měla trvat s ohledem na vývoj epidemie ještě "minimálně měsíc nebo měsíc a půl". Doporučil také, aby hranice pro turisty zůstaly rok zavřené, aby se neznehodnotila práce zdravotníků.

Ohledně ochranných pomůcek, které vláda nakupuje za miliardy korun v Číně, Zeman uvedl, že díky dobrým vztahům dostala České republika výhodné podmínky ohledně ceny i rychlosti dodání. "Čína byla jediná země, která byla schopna poskytnout tuto dodávku," řekl. Kritici u dodávek poukazovali na podle nich příliš servilní přístup české vlády k Číně a také nedostatečnou kvalitu ochranných pomůcek.

Kritiky vlády z řad opozice označil prezident mimo jiné za "bahno" a "hlupáky". Předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska nazval "počmáraným šaškem". Podle Kalouska Zeman mluví z cesty a zaslouží si jen soucit.

Evropskou unii podle Zemana epidemie koronaviru určitě oslabí. Poukázal na vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která se vyslovila proti uzavírání hranic. V krizi podle prezidenta většinou obstály národní státy. "Ne všechny, ale náš ano," řekl. Epidemie prokázala neschopnost koordinované akce EU, podotkl.

Českou ekonomiku poškozenou vládními opatřeními proti šíření koronaviru mohou zachránit rozumné investice, nikoliv podpora spotřeby, míní prezident. Může jít podle něj například o stavbu dopravní infrastruktury nebo bytů. Banky by měly začít poskytovat dobře nastavené úvěry podnikatelům, z rozpočtu může pomoci i stát, který si vzhledem ke stavu dluhu může dále půjčovat.

Jen ve velmi omezené míře by prezident podpořil možnost, aby stát pořizoval podíly v soukromých společnostech, které se kvůli epidemii dostaly do potíží. Uvedl také, že kvůli dopadům epidemie koronaviru se velmi pravděpodobně zmrazí růst minimální mzdy. Naplánovaný růst platů učitelů by zachoval, vyslovil se ale pro zmrazení růstu platů státních úředníků. Zmrazení platů v Parlamentu by podle Zemana nepřineslo žádné peníze.

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Prymula nejvyšší státní vyznamenání dostane za svou činnost při potírání epidemie koronaviru, řekl prezident. "Jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí," podotkl. O státním svátku 28. října chce poděkovat v souvislosti s epidemií i dalším lidem. Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva.

Zeman se vyjádřil i ke svému zdraví. Uvedl, že na nákazu koronavirem testován nebyl na rozdíl od svých spolupracovníků, u kterých se nákaza neobjevila. Test nebyl potřeba, neboť až na bolavé nohy žádnými zdravotními potížemi netrpí, řekl. Několikrát si ale během rozhovoru stěžoval, že otázky novinářky přes její ústní roušku neslyší.

Krátce prezident komentoval sobotní schůzku svého expertního týmu, jejíž účastníci na základě fotografie zveřejněné Pražským hradem čelí kritice za nezodpovědný přístup k opatřením na ochranu před koronavirem. Na snímku sedí více než deset účastníků jednání blízko sebe kolem stolu sice v rouškách, ale s jídlem na stole před nimi. Vláda požaduje, aby lidé mimo své bydliště udržovali zakrytý nos a ústa a doporučuje odstup mezi lidmi alespoň dva metry. Podle Zemana si mohli členové jeho expertního týmu jídlo podstrkovat pod roušku. Zdůraznil, že kvůli koronaviru na jednání expertní skupiny poprvé zakázal oběd.