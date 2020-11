Zeman čeká od Bidena spolupráci ku prospěchu Evropy i Ameriky

Praha - Prezident Miloš Zeman poslal Joe Bidenovi jako vítězi amerických prezidentských voleb gratulaci. Američtí voliči podle Zemana vyjádřili vůli ke změně. Český prezident v dopise také uvedl, že věří ve spolupráci, nikoli ekonomické restrikce USA vůči Evropě, se kterými dlouhodobě a hluboce nesouhlasí.

"Domnívám se totiž, že stále platí, že Evropa Ameriku potřebuje stejně, jako Amerika potřebuje Evropu. Společně pak mohou přispět k tomu, aby byl spravedlivější i celosvětový volný obchod," uvedl Zeman. Doplnil, že přestože jsou česko-americké vztahy vynikající, i jim by prospěl svěží impuls, na který bude Česko připraveno a který může s novou administrativou přijít.

Voličskou podporu, kterou kandidát demokratů získal, přičítá Zeman důvěře Američanů ve vůdčí schopnosti, které Biden prokázal při službě občanům USA v minulosti, ale také vyjádřením jejich vůle ke změně.

Zeman v dopise poukázal na zásadní roli, kterou sehrává americká demokracie v globální politice. "Také proto jsem velmi pozorně sledoval Vaše vystoupení a s potěšením zaznamenával Vaše pevné odhodlání posilovat transatlantické pouto s nejbližšími partnery USA, mezi něž se Česká republika rozhodně hlásí," uvedl.

Zmínil že Spojené státy jsou důležitým politickým i ekonomickým partnerem Česka, což ilustruje skutečnost, že USA jsou první destinací českého exportu mimo země Evropské unie. "V posledních letech jsme však v Evropě často slýchali výroky o ekonomických restrikcích, s nimiž dlouhodobě a hluboce nesouhlasím. Domnívám se totiž, že stále platí, že Evropa Ameriku potřebuje stejně, jako Amerika potřebuje Evropu. Společně pak mohou přispět k tomu, aby byl spravedlivější i celosvětový volný obchod," uvedl.

Pouto mezi Českou republikou, Evropou a Spojenými státy je a zůstane silné, uvedl Zeman. "Pevně přitom věřím, že k dalšímu prohloubení našich vynikajících vztahů společně osobně přispějeme, a za tímto účelem Vás zvu k návštěvě Prahy," uzavřel.

Babiš čeká od Bidena naplňování závazků k NATO a obchodní dohodu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se těší na všestrannou a přátelskou spolupráci s novým americkým prezidentem. Babiš to uvedl na sociálních sítích po oznámení amerických médií, že prezidentem se stane Biden. Český premiér také uvedl, že pro Česko je důležité, aby se nový prezident USA aktivně přihlásil k spojeneckým závazkům a usiloval o uzavření obchodní dohody s Evropskou unií.

"Srdečně blahopřeji Joeu Bidenovi ke zvolení příštím prezidentem Spojených států amerických. Těším se na všestrannou a přátelskou spolupráci. Pro ČR je důležité, aby se nový prezident aktivně přihlásil ke spojeneckým závazkům vůči NATO a usiloval o uzavření obchodní dohody s EU," uvedl Babiš na facebooku. Stejně jako prezident Miloš Zeman tak poukázal na ekonomické spory, které vedly Spojené státy americké s EU v posledních letech.

Hamáček: Biden s Harrisovou jsou příležitostí k utužení vztahů

Vítězství Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové v amerických prezidentských volbách jsou podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) příležitostí k utužení transatlantické spolupráce včetně česko-amerických vztahů. S poukazem na své únorové unáhlení se, kdy na twitteru věštil demokratům výhru pouze s Mikem Bloombergem, Hamáček gratulaci Bidenovi zveřejnil na twitteru.

S komentáři ohledně zvláštností amerického volebního systému, kdy vítězství nemusí zaručit převaha hlasů, na sociálních sítích Bidenovi blahopřáli i další čeští politici. Vyhrála podle nich slušná kampaň.

Na prostředky, jimiž vedl kampaň Bidenův protikandidát - dosavadní prezident Donald Trump poukázal na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Prosím všechny učitele o zařazení tweetů Donalda Trumpa do metodických listů mediální výchovy a kohokoliv o zaslání sítě do Washingtonu," uvedl.

"Americký volební systém je mírně řečeno zvláštní. Nicméně je třeba jej respektovat - do klání přece vstoupíte s respektem vůči pravidlům. Já mám radost, že letos vyhrál kandidát s největším počtem hlasů. Joe Biden, ať si o něm, jeho kampani či politice, myslíme cokoliv, bude prezidentem amerického lidu," uvedl na twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan s přáním štěstí při výkonu mandátu.

Gratulaci připojila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Vyhrál ten, který vedl kampaň slušně, držel se zásad a myslel ve svých projevech i na ty, kteří mu nedali svůj hlas. To je naprosto zásadní, protože zakopání příkopů po Donaldu Trumpovi bude nejlepší zprávou pro USA i pro nás," uvedla.

Bidenovo vítězství je pozitivní zprávou i pro Piráta Jana Lipavského. "Pro Česko a EU to bude znamenat čtyři roky spolupráce na celosvětových výzvách - změna klimatu, regulace technologických firem nebo rostoucí vliv totalitních států," napsal Lipavský ČTK. Stejně jako šéf české diplomacie Tomáš Petříček očekává, že v příštích týdnech se bude pravděpodobně odehrávat právní bitva. "Donald Trump zpochybňuje sčítání hlasů a mluví o podvodu, nic tomu ale nenasvědčuje. Korespondenční hlasy jsou platné a zcela legitimní, jen jejich sčítání trvá déle. Toto zpoždění vidíme především proto, že v některých státech Republikánská strana nastavila pravidla tak, aby distanční volbu znesnadnila," míní pirátský expert na zahraniční politiku.

Volby podle Lipavského znovu ukázaly, jak je americká společnost rozdělená. "Byť vítězstvím Joea Bidena z Bílého domu odejde polarizující rétorika, hluboké neshody přetrvají. Jedním z nejtěžších úkolů nového prezidenta tak bude zahojit rány, které tyto volby ještě prohloubily," uvedl.

Podle Petříčka je Biden praktických vítězem, čeká ale spory

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pogratuloval Bidenovi k vítězství v amerických prezidentských volbách. Těší se spolupráci s novou administrativou a věří v pokračování přátelství a pevnou alianci mezi Evropou a Spojenými státy. Uvedl to na twitteru. Už vpodvečer ČTK řekl, že Biden je praktickým vítězem amerických prezidentských voleb, čekají ho ale zřejmě spory a přepočítávání hlasů.

"Jsou to skutečně neobvyklé volby. Joe Biden je již prakticky jistým vítězem, ale netroufnu si odhadnout, co se ještě v USA může stát - některé státy už avizovaly, že hlasy budou přepočítávat," napsal Petříček ČTK. Doplnil, že každopádně chce poukázat na rozdíl více než čtyř milionů hlasů ve prospěch Bidena, i když pro americký systém to není rozhodující faktor.